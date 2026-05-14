На Черниговщине из-за обстрелов без света 31 тысяча абонентов

На Черниговщине из-за обстрелов без света 31 тысяча абонентов

Дата публикации 14 мая 2026 08:29
Ремонтные работы на ЛЭП. Фото иллюстративное: Укрэнерго

Более 31 тысячи потребителей в Черниговской области осталась без электроснабжения после очередной атаки со стороны врага. Российский удар привел к повреждению объекта энергетической инфраструктуры, что повлекло масштабные внезапные внезапные отключения в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Черниговоблэнерго", передает Новини.LIVE.

Масштабное обесточивание охватило часть Черниговщины из-за прицельного попадания в объект энергосистемы региона. Из-за этого сейчас без электропитания в Черниговской области осталось более 31 тысячи абонентов.

Энергетики сейчас занимаются оценкой объемов разрушений. Специалисты получат доступ к поврежденному оборудованию и смогут приступать к выполнению необходимых ремонтных работ только тогда, когда это позволит текущая ситуация с безопасностью.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил о трудностях с подготовкой энергообъектов к зимнему сезону. Он утверждает, что до осени энергетикам не удастся должным образом защитить их от потенциальных российских атак. Кроме того, в Украине ощущается острый дефицит кадров среди энергетиков. Причиной этого является низкий уровень зарплат в этой области и отток кадров из-за чего приходится искать работников среди пенсионеров и даже людей с инвалидностью.

Между тем Россия не прекращает атаки на энергообъекты в Украине. Так недавно в Полтавской области была повреждена электроподстанция, что привело к обесточиванию.

электроэнергия Черниговская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
