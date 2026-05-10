В Україні фіксується критичний дефіцит кадрів в енергетиці

Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергетичній галузі України спостерігається гостра нестача працівників. Підприємства змушені шукати фахівців навіть серед пенсіонерів і людей з інвалідністю. Причиною ситуації називають низькі зарплати та відтік кадрів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

В Україні критична нестача працівників енергетики

Андрій Закревський пояснив, що державний сектор обмежує рівень оплати праці, через що галузь втрачає спеціалістів. Зокрема, він навів приклад підприємств у структурі "Нафтогаз України", де зарплати для інженерів залишаються нижчими за ринкові.

Закревський наголосив, що через зарплатні обмеження частина працівників отримує близько 14–18 тисяч гривень на місяць, що не відповідає навантаженню.

Він також звернув увагу на те, що ситуація змушує підприємства залучати навіть тих, хто мав би вже не працювати.

"Поранені люди з травмами повертаються до роботи, тому що нікому. Працюють навіть з інвалідністю, з пенсійним віком у 65–70 років", — зазначив Андрій Закревський.

За словами фахівця, така ситуація свідчить про системну кризу кадрів в енергетичному секторі, яка лише посилюється.

Новини.LIVE інформували, що в Україні спостерігається критичний дефіцит працівників у бізнесі. Нестача кадрів сягає близько двох мільйонів робітників. Це безпосередньо стримує економічне зростання країни та розвиток компаній.

Новини.LIVE також писали, що у країнах Європи зберігається дефіцит робочої сили, який не вдалося повністю вирішити за рахунок мігрантів. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, залучення іноземних працівників не дає довгострокового ефекту для економіки.