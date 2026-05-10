В Украине фиксируется критический дефицит кадров в энергетике

Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергетической отрасли Украины наблюдается острая нехватка работников. Предприятия вынуждены искать специалистов даже среди пенсионеров и людей с инвалидностью. Причиной ситуации называют низкие зарплаты и отток кадров.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

В Украине критическая нехватка работников энергетики

Андрей Закревский пояснил, что государственный сектор ограничивает уровень оплаты труда, из-за чего отрасль теряет специалистов. В частности, он привел пример предприятий в структуре "Нафтогаз Украины", где зарплаты для инженеров остаются ниже рыночных.

Закревский отметил, что из-за зарплатных ограничений часть работников получает около 14-18 тысяч гривен в месяц, что не соответствует нагрузке.

Он также обратил внимание на то, что ситуация заставляет предприятия привлекать даже тех, кто должен был бы уже не работать.

"Раненые люди с травмами возвращаются к работе, потому что некому. Работают даже с инвалидностью, с пенсионным возрастом в 65-70 лет", — отметил Андрей Закревский.

По словам специалиста, такая ситуация свидетельствует о системном кризисе кадров в энергетическом секторе, который только усиливается.

