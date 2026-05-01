Подоляк: в Европе не смогли закрыть дефицит кадров мигрантами

В странах Европы сохраняется проблема нехватки рабочей силы. Еще ни одному государству не удалось полностью решить ее за счет мигрантов.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE.

Привлечение иностранцев к строительству в Украине

Подоляк заявил, что европейский опыт демонстрирует ограниченную эффективность такой политики. Он отметил, что мигранты часто приезжают не только с целью трудоустройства, но и рассчитывают на повышенные социальные выплаты и гарантии.

"Безумная нехватка людей, которые могут работать, есть сегодня в Европе так же как у нас. Вопрос в том, что решить проблему производств за счет мигрантов, на мой взгляд, эффективно не удалось ни одной стране. Почему культурная разница, восприятие страны, восприятие того, кто ты в этой стране, восприятие того, ради чего ты в этой стране живешь и так далее", — сказал политик.

По словам заместителя руководителя ОПУ, попытки компенсировать дефицит кадров исключительно за счет иностранной рабочей силы не дают ожидаемого результата. По его мнению, такая стратегия не является долгосрочным решением для экономик.

В то же время он подчеркнул, что вопрос обеспечения рынка труда требует комплексного подхода, который включает внутренние реформы и стимулирование собственных трудовых ресурсов.

В то же время Михаил Подоляк заявлял, что рабочую силу могут заменить роботизированные системы. По его словам, завозить в Украину мигрантов для восстановления — не выход.