К строительству в Украине хотят привлекать иностранцев из-за нехватки кадров

Главная Новости дня К строительству в Украине хотят привлекать мигрантов из-за нехватки кадров

К строительству в Украине хотят привлекать мигрантов из-за нехватки кадров

Дата публикации 28 апреля 2026 08:01
Строительство. Фото: infocity.kharkiv.ua

В Украине обостряется проблема нехватки кадров в строительстве, где дефицит специалистов уже влияет на темпы восстановления и развития. На этом фоне застройщики все чаще предлагают привлекать иностранных работников, а вопрос трудовой миграции может вскоре стать предметом обсуждения на самом высоком государственном уровне.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявила глава профильного комитета Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Шуляк высказалась о привлечении трудовых мигрантов

По ее словам, проблема нехватки кадров является системной и выходит далеко за пределы одной отрасли.

Шуляк подчеркнула, что нехватка работников характерна не только для строительства, но и для многих других секторов экономики. В связи с этим, по ее словам, вопрос привлечения иностранной рабочей силы постепенно выходит на повестку дня государственной политики.

"Это касается не только строительства, но и многих других сфер. Сама строительная отрасль поднимает вопрос о привлечении людей из других стран, потому что мы сегодня находимся в такой точке, когда нам не хватает специалистов разных уровней. Я думаю, что эта дискуссия будет подниматься выше", — заявила Шуляк.

Читайте также:

Как ранее писали Новини.LIVE, в Украине пересмотрели подходы к контролю качества и формированию стоимости строительства инфраструктурных объектов. Главная цель изменений — уменьшение коррупционных рисков в процессе восстановления страны.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о необходимости запуска в Украине масштабной национальной программы строительства и обновления жилья, рассчитанной как минимум на десять лет. По его словам, реализация такого проекта позволит не только обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц и ветеранов, но и станет мощным стимулом для экономического развития страны.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
