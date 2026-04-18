В Украине меняют правила строительства для снижения коррупции

Василий Сухомлин. Фото: КБУ

В Украине обновили подход к контролю качества и формированию стоимости строительства инфраструктуры. Это необходимо, чтобы минимизировать коррупционные риски при восстановлении.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Изменение правил строительства в Украине

Сухомлин рассказал, что ранее в стране действовала устаревшая система ценообразования, которая фактически ограничивала прибыльность подрядчиков. Из-за этого компании были вынуждены компенсировать расходы, закладывая завышенные цены на строительные материалы, что создавало предпосылки для коррупции.

"Компании не могли работать за полпроцента прибыли, поэтому завышали стоимость материалов и поэтому возникали коррупционные риски", — сказал он.

Глава Госагентства восстановления объяснил, что теперь государство перешло на новую модель формирования стоимости. Она предусматривает, что цены на материалы определяются на основе предложений непосредственных производителей или крупных дистрибьюторов.

Кроме того, все закупки в рамках восстановления подлежат регулярной отчетности, что должно обеспечить большую прозрачность процессов и снизить возможности для злоупотреблений. По замыслу правительства, такие изменения должны сделать рынок строительства более честным и конкурентным.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов заявлял, что в Украине нужно создать такие условия, в которых коррупция не выживет. Эффективной альтернативой должны стать прозрачные, понятные и единые для всех правила, которые минимизируют пространство для злоупотреблений.

В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой сообщал, что именно коррупция в вузах наиболее опасна. По его словам, коррупционные схемы становятся обычной практикой после сдачи экзаменов или зачетов за деньги.