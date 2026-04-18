В Україні змінюють правила будівництва для зниження корупції

Василь Сухомлин. Фото: КБУ

В Україні оновили підхід до контролю якості та формування вартості будівництва інфраструктури. Це потрібно, щоб мінімізувати корупційні ризики під час відбудови.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Зміна правил будівництва в Україні

Сухомлин розповів, що раніше в країні діяла застаріла система ціноутворення, яка фактично обмежувала прибутковість підрядників. Через це компанії були змушені компенсувати витрати, закладаючи завищені ціни на будівельні матеріали, що створювало передумови для корупції.

"Компанії не могли працювати за пів відсотка прибутку, тому завищували вартість матеріалів і через це виникали корупційні ризики", — сказав він.

Голова Держагентства відновлення пояснив, що тепер держава перейшла на нову модель формування вартості. Вона передбачає, що ціни на матеріали визначаються на основі пропозицій безпосередніх виробників або великих дистриб'юторів.

Читайте також:

Крім того, усі закупівлі у межах відбудови підлягають регулярному звітуванню, що має забезпечити більшу прозорість процесів і знизити можливості для зловживань. За задумом уряду, такі зміни повинні зробити ринок будівництва більш чесним і конкурентним.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявляв, що в Україні потрібно створити такі умови, в яких корупція не виживе. Ефективною альтернативою мають стати прозорі, зрозумілі та єдині для всіх правила, які мінімізують простір для зловживань.

Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомляв, що саме корупція у ВНЗ найбільш небезпечна. За його словами, корупційні схеми стають звичною практикою після складання іспитів або заліків за гроші.