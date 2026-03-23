Лісовий заявив, що саме корупція у ВНЗ найбільш небезпечна

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 20:09
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що дрібна корупція у вищих навчальних закладах є найбільш небезпечною. За його словами, корупційні схеми стають звичною практикою після складання іспитів або заліків за гроші.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 23 березня.

Лісовий про корупцію у ВНЗ

"Саме корупція в сфері вищої освіти, оця побутова маленька, вона найбільш шкідлива для суспільства, тому що тут формується перший досвід. Тут формується толерантність людини до того, що можна щось не довчити, а потім "вирішити", — зазначив Лісовий.

Він зауважив, що Міністерство освіти та науки аналізує ситуацію в закладах освіти за низкою показників. Якщо порушення знаходять, міністерство може ухвалювати рішення щодо реорганізації або об'єднання університетів.

"Якщо ми десь бачимо, наприклад, аномальну базу студентів 25+, яка зросла починаючи з 2022 року і інше, то ми приймаємо відповідні рішення. І бачимо в цьому логіку. Тобто розуміємо, в регіоні, що є певний запит в регіоні і сьогодні там існує 3-4 університети, які готують фахівців зовсім іншого плану, і ми приймаємо рішення об'єднувати. І, безумовно, ми вважаємо це абсолютно логічним", — наголосив міністр.

Раніше Лісовий заявив, що в Україні посилять контроль за відвідуваністю дітьми шкіл. При порушеннях батьків можуть штрафувати.

Крім того, міністр освіти і науки висловився щодо можливої відставки. Він наголосив, що не збирається покидати свою посаду.

МОН корупція Оксен Лісовий
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
