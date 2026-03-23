Лісовий заявив, що контроль за відвідуваністю у школах посилять

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Міністерство освіти і науки України посилить контроль за відвідуваністю у школах. Оксен Лісовий зазначив, що до пропусків будуть ставитися жорсткіше. Крім того, МОН працюватиме з ювенальною поліцією щодо цього питання.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Посилення контролю у школах

В Україні розглядають різні форми відповідальності, які будуть залежати від причин пропусків. При цьому, Міністерство освіти і науки не наділене повноваженнями саме штрафування батьків чи учнів. Фактично йдеться про фіксацію пропусків.

Вже після встановлення причини прогулів ювенальна поліція може притягнути батьків до відповідальності. Додамо, що штраф, передбачений за відповідне правопорушення, складає до 5100 грн.

"Тобто ми фіксуємо порушення права дитини на освіту і далі з ювенальною поліцією відпрацьовуємо причини такого порушення", — зазначив Лісовий.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував чутки щодо своєї можливої відставки. Він заявив, що не планує залишати посаду. Крім того, посадовець наголосив, що для нього пріоритетом є впровадження необхідних змін у освіті.

Крім того, за словами посадовця, Україна продовжує реформу освіти. Лісовий зауважив, що вже побудували понад 200 підземних шкіл на прифронтових територіях.