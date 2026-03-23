КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Новини дня Лісовий заявив, що контроль за відвідуваністю у школах посилять

Лісовий заявив, що контроль за відвідуваністю у школах посилять

Дата публікації: 23 березня 2026 19:03
Лісовий заявив, що контроль за відвідуваністю у школах посилять
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Міністерство освіти і науки України посилить контроль за відвідуваністю у школах. Оксен Лісовий зазначив, що до пропусків будуть ставитися жорсткіше. Крім того, МОН працюватиме з ювенальною поліцією щодо цього питання.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Посилення контролю у школах

В Україні розглядають різні форми відповідальності, які будуть залежати від причин пропусків. При цьому, Міністерство освіти і науки не наділене повноваженнями саме штрафування батьків чи учнів. Фактично йдеться про фіксацію пропусків.

Вже після встановлення причини прогулів ювенальна поліція може притягнути батьків до відповідальності. Додамо, що штраф, передбачений за відповідне правопорушення, складає до 5100 грн.

"Тобто ми фіксуємо порушення права дитини на освіту і далі з ювенальною поліцією відпрацьовуємо причини такого порушення", — зазначив Лісовий.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував чутки щодо своєї можливої відставки. Він заявив, що не планує залишати посаду. Крім того, посадовець наголосив, що для нього пріоритетом є впровадження необхідних змін у освіті.

Крім того, за словами посадовця, Україна продовжує реформу освіти. Лісовий зауважив, що вже побудували понад 200 підземних шкіл на прифронтових територіях.

МОН школярі Оксен Лісовий
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
