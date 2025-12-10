Рада може звільнити Оксена Лісового — що відомо

Оксен Лісовий. Фото: Детектор Медіа

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий може втратити свою посаду. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 14286 на сайті парламенту.

Законопроєкт на сайті парламенту. Фото: скриншот

Звільнення Лісового — що відомо

Ініціаторами є представниця групи "Довіра" Лариса Білозір та два позафракційних нардепи — Антон Яценко та Дмитро Микиша.

Текст документа наразі відсутній. Проєкт передано на розгляд керівництву.

Довідка

Лісовий був призначений на посаду міністра освіти та науки 21 березня 2023 року.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він добровольцем пішов на фронт у складі ДФТГ при 95 окремій десантно-штурмовій бригаді. Водночас дистанційно продовжував виконувати обов'язки директора НЦ "МАНУ".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окрім Лісового парламент може звільнити ще одного міністра. Голосування може відбутися вже найближчим часом — 16-18 грудня на останньому пленарному тижні року.

Крім того, Рада вже звільнила двох урядовців, які фігурували в корупційній схемі Енергоатома.