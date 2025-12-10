Рада может уволить Оксена Лисового — что известно

В Раде появилось постановление об увольнении министра образования
Министр образования и науки Оксен Лисовой может потерять свою должность. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом стало известно из карточки законопроекта № 14286 на сайте парламента.
Увольнение Лисового — что известно
Инициаторами являются представительница группы "Доверие" Лариса Билозир и два внефракционных нардепа — Антон Яценко и Дмитрий Микиша.
Текст документа пока отсутствует. Проект передан на рассмотрение руководству.
Справка
Лисовой был назначен на должность министра образования и науки 21 марта 2023 года.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он добровольцем ушел на фронт в составе ДФТГ при 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде. В то же время дистанционно продолжал выполнять обязанности директора НЦ "МАНУ".
Напомним, недавно стало известно, что кроме Лисового парламент может уволить еще одного министра. Голосование может состояться уже в ближайшее время — 16-18 декабря на последней пленарной неделе года.
Кроме того, Рада уже уволила двух чиновников, которые фигурировали в коррупционной схеме Энергоатома.
