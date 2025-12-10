Рада может уволить Оксена Лисового — что известно

Оксен Лисовой. Фото: Детектор Медіа

Министр образования и науки Оксен Лисовой может потерять свою должность. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом стало известно из карточки законопроекта № 14286 на сайте парламента.

Законопроект на сайте парламента. Фото: скриншот

Увольнение Лисового — что известно

Инициаторами являются представительница группы "Доверие" Лариса Билозир и два внефракционных нардепа — Антон Яценко и Дмитрий Микиша.

Текст документа пока отсутствует. Проект передан на рассмотрение руководству.

Справка

Лисовой был назначен на должность министра образования и науки 21 марта 2023 года.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он добровольцем ушел на фронт в составе ДФТГ при 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде. В то же время дистанционно продолжал выполнять обязанности директора НЦ "МАНУ".

Напомним, недавно стало известно, что кроме Лисового парламент может уволить еще одного министра. Голосование может состояться уже в ближайшее время — 16-18 декабря на последней пленарной неделе года.

Кроме того, Рада уже уволила двух чиновников, которые фигурировали в коррупционной схеме Энергоатома.