Кого из министров еще планирует уволить Рада в декабре

Оксен Лисовой может потерять должность министра образования и науки Украины. Соответствующее предложение рассматривают в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в четверг, 4 декабря.

Увольнение Лисового и Кулебы — что известно

"Вчера "Слуги народа" во время заседания фракции подняли вопрос об увольнении министра образования Лисового", — говорится в сообщении.

Гончаренко отмечает, что об этом нардепы сообщили премьер-министру Юлии Свириденко, которая присутствовала на заседании фракции "Слуга народа".

"И сейчас есть большая вероятность, что в ближайшее время его действительно уволят", — добавил он.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк тоже сообщил о вероятном увольнении Лисового и вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

По его словам, соответствующие кадровые решения могут принять 16-18 декабря на последней пленарной неделе года.

Кроме увольнения Кулебы и Лисового, должны уволить чиновника, который возглавит Офис президента. А также избрать министров энергетики, юстиции и главу Фонда госимущества.

Напомним, ранее сообщалось, что на вакансию главы Офис президента есть шесть кандидатов.

Недавно Рада уволила двух министров, которые фигурировали в коррупционной схеме Энергоатома.