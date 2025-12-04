Відео
Рада може звільнити ще двох міністрів

Рада може звільнити ще двох міністрів

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:14
Кого з міністрів ще планує звільнити Рада у грудні
Голосування в Раді. Фото: пресслужба ВРУ

Оксен Лісовий може втратити посаду міністра освіти та науки України. Відповідну пропозицію розглядають у Верховній Раді.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у четвер, 4 грудня.

Читайте також:
гончаренко
Допис Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Звільнення Лісового та Кулеби — що відомо

"Вчора "Слуги народу" під час засідання фракції підняли питання про звільнення міністра освіти Лісового", — йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначає, що про це нардепи повідомили прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, яка була присутня на засіданні фракції "Слуга народу". 

"І зараз є велика ймовірність, що найближчим часом його дійсно звільнять", — додав він.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк теж повідомив про ймовірне звільнення Лісового та віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

За його словами, відповідні кадрові рішення можуть ухвалити 16-18 грудня на останньому пленарному тижні року. 

Крім звільнення Кулеби та Лісового, мають звільнити урядовця, який очолить Офіс президента. А також обрати міністрів енергетики, юстиції та голову Фонду держмайна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вакансію глави Офіс президента є шість кандидатів.

Нещодавно Рада звільнила двох міністрів, які фігурували в корупційній схемі Енергоатома.

Кабінет міністрів Верховна Рада Дмитро Кулеба Олексій Гончаренко Ярослав Железняк Оксен Лісовий
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
