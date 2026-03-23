Лисовой заявил, что контроль за посещаемостью в школах усилят

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Министерство образования и науки Украины усилит контроль за посещаемостью в школах. Оксен Лисовой отметил, что к пропускам будут относиться жестче. Кроме того, МОН будет работать с ювенальной полицией по этому вопросу.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Усиление контроля в школах

В Украине рассматривают различные формы ответственности, которые будут зависеть от причин пропусков. При этом, Министерство образования и науки не наделено полномочиями именно штрафования родителей или учеников. Фактически речь идет о фиксации пропусков.

Уже после установления причины прогулов ювенальная полиция может привлечь родителей к ответственности. Добавим, что штраф, предусмотренный за соответствующее правонарушение, составляет до 5100 грн.

"То есть мы фиксируем нарушение права ребенка на образование и дальше с ювенальной полицией отрабатываем причины такого нарушения", — отметил Лисовой.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Он заявил, что не планирует покидать пост. Кроме того, чиновник отметил, что для него приоритетом является внедрение необходимых изменений в образовании.

Кроме того, по словам чиновника, Украина продолжает реформу образования. Лисовой отметил, что уже построили более 200 подземных школ на прифронтовых территориях.