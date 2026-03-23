Главная Новости дня Лисовой: вместо новых лицеев Украина построила более 200 подземных школ

Лисовой: вместо новых лицеев Украина построила более 200 подземных школ

Дата публикации 23 марта 2026 06:52
Подземная школа. Фото: telegram / Оксен Лисовой

Украина продолжает реформу образования. Уже удалось построить более 200 подземных школ на прифронтовой линии и на этом останавливаться не планируют.

Об этом рассказал Министр образования и науки Оксен Лисовой на открытом разговоре о новой архитектуре образования в Украине, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Более 200 подземных школ уже построили в Украине

Министр образования и науки Оксен Лисовой на открытом разговоре о новой архитектуре образования в Украине заявил, что из-за войны государство сосредоточено прежде всего на безопасности и вынуждено отложить развитие современных лицеев.

"Каждая подземная школа это 150 миллионов в среднем. Вы понимаете, что эти деньги в современном лицее, мы бы имели сейчас с вами, мы имеем там 200 построенных школ и еще там 65 построим в этом году", — рассказал министр.

Речь идет о 150-180 тысячах детей, которых переводят на смешанное обучение. Это помогает частично компенсировать потери в психоэмоциональном развитии.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
