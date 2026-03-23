Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лісовий: замість нових ліцеїв Україна збудувала понад 200 підземних шкіл

Лісовий: замість нових ліцеїв Україна збудувала понад 200 підземних шкіл

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 06:52
Лісовий: замість нових ліцеїв Україна збудувала понад 200 підземних шкіл
Підземна школа. Фото: telegram / Оксен Лісовий

Україна продовжує реформу освіти. Вже вдалось побудувати понад 200 підземних шкіл на прифронтовій лінії і на цьому зупинятися не планують.

Про це розповів Міністр освіти та науки Оксен Лісовий на відкритій розмові про нову архітектуру освіти в Україні, повідомляють журналісти Новини.LIVE. 

Понад 200 підземних шкіл вже побудували в Україні

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий на відкритій розмові про нову архітектуру освіти в Україні заявив, що через війну держава зосереджена передусім на безпеці і змушена відкласти розвиток сучасних ліцеїв.

 "Кожна підземна школа це 150 мільйонів в середньому. Ви розумієте, що ці гроші в сучасному ліцеї, ми б мали зараз з вами, ми маємо там 200 збудованих шкіл і ще там 65 збудуємо в цьому році", — розповів міністр.

Йдеться про 150–180 тисяч дітей, яких переводять на змішане навчання. Це допомагає частково компенсувати втрати в психоемоційному розвитку.

гроші Оксен Лісовий ліцей Міністерство освіти і науки України підземна школа
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації