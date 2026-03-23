Лісовий: замість нових ліцеїв Україна збудувала понад 200 підземних шкіл

Підземна школа. Фото: telegram / Оксен Лісовий

Україна продовжує реформу освіти. Вже вдалось побудувати понад 200 підземних шкіл на прифронтовій лінії і на цьому зупинятися не планують.

Про це розповів Міністр освіти та науки Оксен Лісовий на відкритій розмові про нову архітектуру освіти в Україні, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Понад 200 підземних шкіл вже побудували в Україні

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий на відкритій розмові про нову архітектуру освіти в Україні заявив, що через війну держава зосереджена передусім на безпеці і змушена відкласти розвиток сучасних ліцеїв.

"Кожна підземна школа це 150 мільйонів в середньому. Ви розумієте, що ці гроші в сучасному ліцеї, ми б мали зараз з вами, ми маємо там 200 збудованих шкіл і ще там 65 збудуємо в цьому році", — розповів міністр.

Йдеться про 150–180 тисяч дітей, яких переводять на змішане навчання. Це допомагає частково компенсувати втрати в психоемоційному розвитку.

Нагадаємо, скільки підземних шкіл планують побудувати у Харкові та чому це необхідно для місцевих дітей.

Також ми розповідає, чи існує потреба у нових закладах освіти у столиці.