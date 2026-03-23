Лисовой прокомментировал слухи об отставке

Министр образования и науки Оксен Лисовой.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что пока не планирует покидать свою должность, несмотря на периодические призывы к отставке со стороны народных депутатов. Он отметил, что приоритетом для него является внедрение необходимых изменений в сфере образования.

Об этом Оксен Лисовой сказал во время пресс-конференции по результатам работы за период с марта 2023 года, отвечая на вопрос корреспондента Новини.LIVE.

Что Лисовой говорит об отставке

"Сидение в кресле министра не является ценностью. Для нас ценным является делать те изменения, которые нужно сделать для того, чтобы наша война не была напрасной, чтобы мы с войны вышли в общество, о котором мы всем мечтали", — сказал Лисовой.

Он отметил, что критика со стороны парламента является нормальной частью демократического процесса, а правительство находится под постоянным контролем депутатов.

По словам министра, инициативы по его отставке не получили достаточной поддержки в Верховной Раде.

Отметим, в январе Василий Малюк объявил об отставке с должности главы СБУ. В то же время он подчеркнул, что остается в системе службы безопасности и в дальнейшем будет участвовать в реализации специальных операций против России.

Через несколько дней заявления об отставке в Раду подали еще два министра. Речь идет о Михаиле Федорове и Денисе Шмыгале. После этого они стали новыми руководителями Минобороны и Минэнерго соответственно.