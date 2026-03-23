Лісовий прокоментував чутки щодо відставки

Лісовий прокоментував чутки щодо відставки

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 15:58
Лісовий прокоментував чутки щодо відставки
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: facebook/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що наразі не планує залишати свою посаду, попри періодичні заклики до відставки з боку народних депутатів. Він наголосив, що пріоритетом для нього є впровадження необхідних змін у сфері освіти.

Про це Оксен Лісовий сказав під час пресконференції за результатами роботи за період від березня 2023 року, відповідаючи на запитання кореспондентки Новини.LIVE

Що Лісовий каже про відставку

"Сидіння в кріслі міністра не є цінністю. Для нас цінним є робити ті зміни, які потрібно зробити для того, щоб наша війна не була марною, щоб ми з війни вийшли в суспільство, про яке ми усім мріяли", — сказав Лісовий. 

Він наголосив, що критика з боку парламенту є нормальною частиною демократичного процесу, а уряд перебуває під постійним контролем депутатів.

За словами міністра, ініціативи щодо його відставки не отримали достатньої підтримки у Верховній Раді.

Зазначимо, у січні Василь Малюк оголосив про відставку з посади голови СБУ. Водночас він наголосив, що залишається в системі служби безпеки та надалі братиме участь у реалізації спеціальних операцій проти Росії.

За кілька днів заяви про відставку до Ради подали ще два міністри. Йдеться про Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Після цього вони стали новими очільниками Міноборони та Міненерго відповідно. 

Верховна Рада відставка Оксен Лісовий міністр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
