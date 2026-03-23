Лисовой заявил, что именно коррупция в вузах наиболее опасна

Лисовой заявил, что именно коррупция в вузах наиболее опасна

Дата публикации 23 марта 2026 20:09
Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Facebook/oksenlisovyi

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что мелкая коррупция в высших учебных заведениях является наиболее опасной. По его словам, коррупционные схемы становятся привычной практикой после сдачи экзаменов или зачетов за деньги.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 23 марта.

"Именно коррупция в сфере высшего образования, эта бытовая маленькая, она наиболее вредна для общества, потому что здесь формируется первый опыт. Здесь формируется толерантность человека к тому, что можно что-то не доучить, а потом "решить", — отметил Лисовой.

Он отметил, что Министерство образования и науки анализирует ситуацию в учебных заведениях по ряду показателей. Если нарушения находят, министерство может принимать решение о реорганизации или объединении университетов.

"Если мы где-то видим, например, аномальную базу студентов 25+, которая выросла начиная с 2022 года и другое, то мы принимаем соответствующие решения. И видим в этом логику. То есть понимаем, в регионе, что есть определенный запрос в регионе и сегодня там существует 3-4 университета, которые готовят специалистов совсем другого плана, и мы принимаем решение объединять. И, безусловно, мы считаем это абсолютно логичным", — подчеркнул министр.

Ранее Лисовой заявил, что в Украине усилят контроль за посещаемостью детьми школ. При нарушениях родителей могут штрафовать.

Кроме того, министр образования и науки высказался относительно возможной отставки. Он подчеркнул, что не собирается покидать свою должность.

МОН коррупция Оксен Лисовый
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Реклама

