Головна Новини дня До будівництва в Україні хочуть залучати іноземців через нестачу кадрів

До будівництва в Україні хочуть залучати іноземців через нестачу кадрів

Дата публікації: 28 квітня 2026 08:01
Будівництво. Фото: infocity.kharkiv.ua

В Україні загострюється проблема нестачі кадрів у будівництві, де дефіцит фахівців вже впливає на темпи відновлення та розвитку. На цьому тлі забудовники все частіше пропонують залучати іноземних працівників, а питання трудової міграції може незабаром стати предметом обговорення на найвищому державному рівні.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно заявила голова профільного комітету Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Шуляк висловилася про залучення трудових мігрантів 

За її словами, проблема нестачі кадрів є системною і виходить далеко за межі однієї галузі.

Шуляк підкреслила, що нестача працівників характерна не лише для будівництва, а й для багатьох інших секторів економіки. У зв'язку з цим, за її словами, питання залучення іноземної робочої сили поступово виходить на порядок денний державної політики.

"Це стосується не лише будівництва, а й багатьох інших сфер. Сама будівельна галузь піднімає питання щодо залучення людей з інших країн, тому що ми сьогодні знаходимося в такій точці, коли нам не вистачає фахівців різних рівнів. Я думаю, що ця дискусія буде підніматися вище", — заявила Шуляк.

Як раніше писали Новини.LIVE, в Україні переглянули підходи до контролю якості та формування вартості будівництва інфраструктурних об'єктів. Головна мета змін — зменшення корупційних ризиків у процесі відбудови країни.

А також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про необхідність запуску в Україні масштабної національної програми будівництва та оновлення житла, розрахованої щонайменше на десять років. За його словами, реалізація такого проєкту дозволить не лише забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, а й стане потужним стимулом для економічного розвитку країни.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
