Головна Новини дня Подоляк: у Європі не змогли закрити дефіцит кадрів мігрантами

Дата публікації: 1 травня 2026 18:32
Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

У країнах Європи зберігається проблема нестачі робочої сили. Ще жодній державі не вдалося повністю вирішити її за рахунок мігрантів.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE

Залучення іноземців до будівництва в Україні

Подоляк заявив, що європейський досвід демонструє обмежену ефективність такої політики. Він зазначив, що мігранти часто приїжджають не лише з метою працевлаштування, а й розраховують на підвищені соціальні виплати та гарантії.

"Шалений брак людей, які можуть працювати, є сьогодні в Європі так само як у нас. Питання в тому, що вирішити проблему виробництв за рахунок мігрантів, на мій погляд, ефективно не вдалося жодній країні. Чому? Культурна різниця, сприйняття країни, сприйняття того, хто ти в цій країні, сприйняття того, заради чого ти в цій країні живеш і так далі", — сказав політик. 

За словами заступника керівника ОПУ, спроби компенсувати дефіцит кадрів виключно за рахунок іноземної робочої сили не дають очікуваного результату. На його думку, така стратегія не є довгостроковим рішенням для економік.

Водночас він підкреслив, що питання забезпечення ринку праці потребує комплексного підходу, який включає внутрішні реформи та стимулювання власних трудових ресурсів.

Як писали Новини.LIVE, до будівництва в Україні хочуть залучати іноземців через нестачу кадрів. Дефіцит фахівців вже впливає на темпи відновлення та розвитку. 

Водночас Михайло Подоляк заявляв, що робочу силу можуть замінити роботизовані системи. За його словами, завозити в Україну мігрантів для відбудови — не вихід. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
