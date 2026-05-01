Подоляк: робочу силу можуть замінити роботизовані системи

Михайло Подоляк.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив ідею завозити робочу силу для відбудови України. За його словами, це не вихід. Він наголосив, що ставку варто зробити на автоматизацію та новітні технології.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галина Остаповець.

Роботизовані системи замість робочої сили

Подоляк зазначив, що шалена швидкість, з якою розвиваються нові технології, дозволять розвʼязати проблему дефіциту робочої сили.

"Фізична робота, будувати будинки і багато фізичної роботи також виконує роботизована техніка", — каже радник ОП.

За словами Подоляка, залучення мільйона працівників зі Сходу без належної програми адаптації може спричинити нові ризики, адже вони житимуть ізольовано від українського суспільства.

Читайте також:

"Вони будуть компактно проживати, вони будуть структуруватись компактно, вони будуть відокремлені від нас", — каже він.

Зазначимо, голова профільного комітету Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE зазначила, що в Україні посилюється дефіцит кадрів у будівництві, що гальмує відновлення. На цьому тлі забудовники пропонують залучати іноземних працівників.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE повідомляв, що за останні шість місяців Україну залишили понад пів мільйона молодих людей. За його словами, масштаби як трудової, так і вимушеної міграції вже набули критичного рівня для країни.