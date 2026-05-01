Видео

Главная Новости дня Подоляк: рабочую силу могут заменить роботизированные системы

Подоляк: рабочую силу могут заменить роботизированные системы

Дата публикации 1 мая 2026 13:16
Подоляк: рабочую силу могут заменить роботизированные системы
Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк оценил идею завозить рабочую силу для восстановления Украины. По его словам, это не выход. Он отметил, что ставку стоит сделать на автоматизацию и новейшие технологии.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Роботизированные системы вместо рабочей силы

Подоляк отметил, что бешеная скорость, с которой развиваются новые технологии, позволят решить проблему дефицита рабочей силы.

"Физическая работа, строить дома и много физической работы также выполняет роботизированная техника", — говорит советник ОП.

По словам Подоляка, привлечение миллиона работников с Востока без надлежащей программы адаптации может вызвать новые риски, ведь они будут жить изолированно от украинского общества.

"Они будут компактно проживать, они будут структурироваться компактно, они будут отделены от нас", — говорит он.

Отметим, председатель профильного комитета Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE отметила, что в Украине усиливается дефицит кадров в строительстве, что тормозит восстановление. На этом фоне застройщики предлагают привлекать иностранных работников.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE сообщал, что за последние шесть месяцев Украину покинули более полумиллиона молодых людей. По его словам, масштабы как трудовой, так и вынужденной миграции уже приобрели критический уровень для страны.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
