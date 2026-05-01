Подоляк: рабочую силу могут заменить роботизированные системы

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк оценил идею завозить рабочую силу для восстановления Украины. По его словам, это не выход. Он отметил, что ставку стоит сделать на автоматизацию и новейшие технологии.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Роботизированные системы вместо рабочей силы

Подоляк отметил, что бешеная скорость, с которой развиваются новые технологии, позволят решить проблему дефицита рабочей силы.

"Физическая работа, строить дома и много физической работы также выполняет роботизированная техника", — говорит советник ОП.

По словам Подоляка, привлечение миллиона работников с Востока без надлежащей программы адаптации может вызвать новые риски, ведь они будут жить изолированно от украинского общества.

"Они будут компактно проживать, они будут структурироваться компактно, они будут отделены от нас", — говорит он.

Отметим, председатель профильного комитета Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE отметила, что в Украине усиливается дефицит кадров в строительстве, что тормозит восстановление. На этом фоне застройщики предлагают привлекать иностранных работников.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE сообщал, что за последние шесть месяцев Украину покинули более полумиллиона молодых людей. По его словам, масштабы как трудовой, так и вынужденной миграции уже приобрели критический уровень для страны.