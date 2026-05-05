Дефицит бизнес-кадров в Украине: скольких работников не хватает

Андрей Длигач. Фото: частный архив Андрея Длигача

В украинском бизнесе критически не хватает кадров. Речь идет о дефиците около двух миллионов работников. Такая ситуация напрямую влияет на экономический рост.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 4 мая, сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач, передает Новини.LIVE.

Дефицит работников в сфере бизнеса

Эксперт отметил, что для старта экономического роста нужны рабочие руки. Автоматизация — важный приоритет, но автоматизировать можно не все.

"В бизнесе уже сейчас 62% вакансий не заполняются. 75% компаний указывают на огромный дефицит: по состоянию на сейчас около двух миллионов рабочих рук. Имеем отрицательные показатели экономического роста", — подытожил Андрей Длигач.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима сообщал, что бизнес нуждается в правилах, которые не будут меняться хотя бы лет пять или десять. Для работы бизнеса необходима стабильная система. Ассоциация прифронтовых городов и общин сейчас работает над решением этого вопроса.

