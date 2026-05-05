Дефіцит бізнес-кадрів в Україні: скількох працівників бракує

Андрій Длігач. Фото: приватний архів Андрія Длігача

В українському бізнесі критично бракує кадрів. Йдеться про дефіцит близько двох мільйонів працівників. Така ситуація напрямку впливає на економічне зростання.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 4 травня, повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач, передає Новини.LIVE.

Дефіцит працівників у сфері бізнесу

Експерт наголосив, що для старту економічного зростання потрібні робочі руки. Автоматизація — важливий пріоритет, але автоматизувати можна не все.

"У бізнесі вже зараз 62% вакансій не заповнюються. 75% компаній вказують на шалений дефіцит: станом на зараз близько двох мільйонів робочих рук. Маємо від'ємні показники економічного зростання", — підсумував Андрій Длігач.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївська ОВА Віталія Кіма повідомляв, що бізнес потребує правил, які не змінюватимуться хоча років п'ять чи десять. Для роботи бізнесу необхідна стабільна система. Асоціація прифронтових міст і громад наразі працює над вирішенням цього питання.

