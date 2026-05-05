Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дефіцит бізнес-кадрів в Україні: скількох працівників бракує

Дефіцит бізнес-кадрів в Україні: скількох працівників бракує

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 01:17
Дефіцит бізнес-кадрів в Україні: скількох працівників бракує
Андрій Длігач. Фото: приватний архів Андрія Длігача

В українському бізнесі критично бракує кадрів. Йдеться про дефіцит близько двох мільйонів працівників. Така ситуація напрямку впливає на економічне зростання. 

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 4 травня, повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач, передає Новини.LIVE.

Дефіцит працівників у сфері бізнесу 

Експерт наголосив, що для старту економічного зростання потрібні робочі руки. Автоматизація — важливий пріоритет, але автоматизувати можна не все.

бізнесі вже зараз 62% вакансій не заповнюються. 75% компаній вказують на шалений дефіцит: станом на зараз близько двох мільйонів робочих рук. Маємо від'ємні показники економічного зростання", — підсумував Андрій Длігач.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївська ОВА Віталія Кіма повідомляв, що бізнес потребує правил, які не змінюватимуться хоча років п'ять чи десять. Для роботи бізнесу необхідна стабільна система. Асоціація прифронтових міст і громад наразі працює над вирішенням цього питання.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на економіста Андрія Длігача писав, що в Україні критична ситуація з бізнесом. Незаповнених вакансій наразі 62%. Рівень завантаження виробничих потужностей упав до 52%.

бізнес дефіцит ефір Новини.LIVE
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації