Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років

Віталій Кім. Фото: t.me/apmg_ua

Правила для роботи бізнесу мають бути незмінними 5-10 років незалежно від політичних циклів, і саме над такою системою наразі йде робота.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", окремо наголосивши, що єдиним шляхом до економічного прориву України є реіндустріалізація.

"Перш за все бізнесу потрібні правила, які не будуть змінюватися хоча б років 5-10. Одна з головних проблем, це те, що політики приходять на 5 років, і всі міряють свою роботу прихильністю виборців. Але системні проєкти, соціальну інженерію неможливо втілити за 5 років. Треба затвердити стратегію і за нею рухатися. На даний момент я можу гарантувати бізнесу завдяки розумінню та увазі з боку центральної влади, що в них будуть стабільні правила. Але ми якраз намагаємося створити стабільну систему для того, щоб бізнес міг зайти, працювати. Мене звільнять, вибори пройдуть, а це буде працювати. Ці правила мають бути вигідними державі і бізнесу. Тому якраз в Асоціації прифронтових міст і громад разом ми над цим працюємо і, дякуючи уряду, нас зараз чують", — підкреслив Кім.

На його думку, для активного залучення інвестицій у повоєнне відновлення достатньо тих преференцій, яких надає закон про інвест няню для значних інвестицій (від 12 млн): звільнення від мита на імпорт обладнання, податкові пільги за створення робочих місць тощо.

Він додав, що вивчав досвід 23 країн, які змогли зробити прорив, приблизно з 1970-го по 2015-й рік, це і країни Південної Америки, і Азії, шукав у них спільне. І переконався, що аграрний сектор, питома вага якого у ВВП не більше 5-7%, не може бути тією галуззю, яка підніме економіку України.

"Це можливо лише завдяки нарощуванню виробництва. І є різні шляхи, і різні приклади. Приклад Японії, початку 20-го сторіччя. ФРН, після Другої Світової війни. Тієї ж Південної Кореї. Але єдиний варіант — реіндустріалізація. При чому не лише відновлення того, що ми втратили з 91-го року — легкої, важкої промисловості. Цього недостатньо для ривка. Навіть зважаючи на виробничі і освітні традиції регіону. Потрібна якісно нова Стратегія. Насправді навіть за сприятливих умов треба щонайменше 10-15 років, щоб досягти двозначних цифр приросту ВВП. Це шлях не швидкий, не легкий, але можливий, і його вже треба починати", — закликав Віталій Кім.

