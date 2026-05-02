Головна Новини дня Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років

Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років

Дата публікації: 2 травня 2026 12:44
Кім: Правила для бізнесу мають бути незмінними 5-10 років
Віталій Кім. Фото: t.me/apmg_ua

Правила для роботи бізнесу мають бути незмінними 5-10 років незалежно від політичних циклів, і саме над такою системою наразі йде робота.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", окремо наголосивши, що єдиним шляхом до економічного прориву України є реіндустріалізація.

"Перш за все бізнесу потрібні правила, які не будуть змінюватися хоча б років 5-10. Одна з головних проблем, це те, що політики приходять на 5 років, і всі міряють свою роботу прихильністю виборців. Але системні проєкти, соціальну інженерію неможливо втілити за 5 років. Треба затвердити стратегію і за нею рухатися. На даний момент я можу гарантувати бізнесу завдяки розумінню та увазі з боку центральної влади, що в них будуть стабільні правила. Але ми якраз намагаємося створити стабільну систему для того, щоб бізнес міг зайти, працювати. Мене звільнять, вибори пройдуть, а це буде працювати. Ці правила мають бути вигідними державі і бізнесу. Тому якраз в Асоціації прифронтових міст і громад разом ми над цим працюємо і, дякуючи уряду, нас зараз чують", — підкреслив Кім.

На його думку, для активного залучення інвестицій у повоєнне відновлення достатньо тих преференцій, яких надає закон про інвест няню для значних інвестицій (від 12 млн): звільнення від мита на імпорт обладнання, податкові пільги за створення робочих місць тощо.

Він додав, що вивчав досвід 23 країн, які змогли зробити прорив, приблизно з 1970-го по 2015-й рік, це і країни Південної Америки, і Азії, шукав у них спільне. І переконався, що аграрний сектор, питома вага якого у ВВП не більше 5-7%, не може бути тією галуззю, яка підніме економіку України.

"Це можливо лише завдяки нарощуванню виробництва. І є різні шляхи, і різні приклади. Приклад Японії, початку 20-го сторіччя. ФРН, після Другої Світової війни. Тієї ж Південної Кореї. Але єдиний варіант — реіндустріалізація. При чому не лише відновлення того, що ми втратили з 91-го року — легкої, важкої промисловості. Цього  недостатньо для ривка. Навіть зважаючи на виробничі і освітні традиції регіону. Потрібна якісно нова Стратегія. Насправді навіть за сприятливих умов треба щонайменше 10-15 років, щоб досягти двозначних цифр приросту ВВП. Це шлях не швидкий, не легкий, але можливий, і його вже треба починати", — закликав Віталій Кім.

Як писали Новини.LIVE, Віталій Кім підкреслив важливість приділення особливої уваги соціально вразливим групам населення під час підготовки до нового опалювального сезону.

Раніше очільник Миколаївської ОВА заявляв, що для економічного зростання України ключовим є підвищення технологічного рівня експорту та розширення структури.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
