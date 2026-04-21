Кім: важливо розширювати структури експорту для розвитку економіки

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Для розвитку економіки України принципово важливо підвищувати рівень технологічної складності експорту та розширювати його структуру.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у колонці на порталі "Укрінформ".

На його думку, сьогодні коректніше говорити не про відбудову, а про зміну саме економічної моделі розвитку України. І в цьому контексті принципово важливо розширювати саму структуру експорту – переходити від кількох базових позицій до ширшого набору товарів і послуг. Адже чим більш різноманітна експортна корзина, тим вищою є економічна складність і стійкість економіки.

"Це завдання виглядає очевидним на рівні концепції, але значно складніше реалізується на практиці. Одна з причин – фрагментованість державної політики у сфері експорту та інвестицій. Формально Україна має необхідні інструменти підтримки. Але для бізнесу вони часто не складаються в єдину логіку дій. Найгостріше це відчуває малий і середній бізнес, який міг би стати драйвером розширення несировинного експорту, але фактично має обмежений доступ до фінансування, експортної інфраструктури та інструментів виходу на зовнішні ринки. Це одна з ключових структурних проблем, яка стримує підвищення економічної складності економіки країни", — пояснив Віталій Кім.

У результаті, констатував він, виникає системна проблема – інструменти існують, але не працюють як цілісна екосистема. І саме тому ключове завдання сьогодні — не створювати нові інституції, а зібрати існуючі механізми у єдину експортну екосистему.

Читайте також:

"Бізнесу потрібен не набір опцій, а зрозумілий і послідовний маршрут – фінансування, страхування ризиків, підтримка виходу на ринки, технологічна адаптація продукту, юридичний супровід і доступ до інфраструктури. Без цього розширення несировинного експорту залишатиметься точковим, а не системним", — підкреслив посадовець.

Окремий акцент впевнений очільник ОВА, має бути на підтримці саме продукції з високою доданою вартістю. Держава має стимулювати не лише зростання обсягів експорту, а зміну його структури – через підтримку модернізації виробництв, часткову компенсацію капітальних інвестицій у нове обладнання і технології, компенсацію витрат виходу на нові ринки, розвиток експортного кредитування, страхування ризиків і використання державних гарантій, а також інструментів фінансування іноземних покупців української продукції.

"Водночас у випадку України це питання виходить далеко за межі економіки — йдеться про безпеку. У сучасній війні технологічна база економіки безпосередньо визначає спроможність держави діяти — від виробництва озброєння до підтримки складних інфраструктурних систем. Саме тому формування економіки з високою доданою вартістю забезпечить не лише зростання, а нашу технологічну незалежність", — наголосив Віталій Кім.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Віталій Кім також звернув увагу, що держава має комплексно підтримувати ВПО в Україні. Він заявив, що слід створити програму підтримки на кілька років наперед, аби був чіткий план.

Також на думку глави Миколаївської ОВА звернув увагу, що довгострокове планування потрібно розробити й для економіки. Причому рішення мають бути дієвими та практичними не лише "на папері".