Кім: важливо розширювати структури експорту для розвитку економіки

Кім: важливо розширювати структури експорту для розвитку економіки

Дата публікації: 21 квітня 2026 13:48
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Для розвитку економіки України принципово важливо підвищувати рівень технологічної складності експорту та розширювати його структуру.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у колонці на порталі "Укрінформ".

На його думку, сьогодні коректніше говорити не про відбудову, а про зміну саме економічної моделі розвитку України. І в цьому контексті принципово важливо розширювати саму структуру експорту – переходити від кількох базових позицій до ширшого набору товарів і послуг. Адже чим більш різноманітна експортна корзина, тим вищою є економічна складність і стійкість економіки.

"Це завдання виглядає очевидним на рівні концепції, але значно складніше реалізується на практиці. Одна з причин – фрагментованість державної політики у сфері експорту та інвестицій. Формально Україна має необхідні інструменти підтримки. Але для бізнесу вони часто не складаються в єдину логіку дій. Найгостріше це відчуває малий і середній бізнес, який міг би стати драйвером розширення несировинного експорту, але фактично має обмежений доступ до фінансування, експортної інфраструктури та інструментів виходу на зовнішні ринки. Це одна з ключових структурних проблем, яка стримує підвищення економічної складності економіки країни", — пояснив Віталій Кім.

У результаті, констатував він, виникає системна проблема – інструменти існують, але не працюють як цілісна екосистема. І саме тому ключове завдання сьогодні — не створювати нові інституції, а зібрати існуючі механізми у єдину експортну екосистему.

"Бізнесу потрібен не набір опцій, а зрозумілий і послідовний маршрут – фінансування, страхування ризиків, підтримка виходу на ринки, технологічна адаптація продукту, юридичний супровід і доступ до інфраструктури. Без цього розширення несировинного експорту залишатиметься точковим, а не системним", — підкреслив посадовець.

Окремий акцент впевнений очільник ОВА, має бути на підтримці саме продукції з високою доданою вартістю. Держава має стимулювати не лише зростання обсягів експорту, а зміну його структури – через підтримку модернізації виробництв, часткову компенсацію капітальних інвестицій у нове обладнання і технології, компенсацію витрат виходу на нові ринки, розвиток експортного кредитування, страхування ризиків і використання державних гарантій, а також інструментів фінансування іноземних покупців української продукції.

"Водночас у випадку України це питання виходить далеко за межі економіки — йдеться про безпеку. У сучасній війні технологічна база економіки безпосередньо визначає спроможність держави діяти — від виробництва озброєння до підтримки складних інфраструктурних систем. Саме тому формування економіки з високою доданою вартістю забезпечить не лише зростання, а нашу технологічну незалежність", — наголосив Віталій Кім.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Віталій Кім також звернув увагу, що держава має комплексно підтримувати ВПО в Україні. Він заявив, що слід створити програму підтримки на кілька років наперед, аби був чіткий план.

Також на думку глави Миколаївської ОВА звернув увагу, що довгострокове планування потрібно розробити й для економіки. Причому рішення мають бути дієвими та практичними не лише "на папері".

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
