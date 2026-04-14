Кім: для відновлення економіки потрібні довгострокові програми

Віталій Кім.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для прифронтових територій потрібне більше довгострокових програм для відновлення економіки. За його словами, такі рішення повинні працювати " на землі", а не лишатися на папері, як це інколи стається з держпрограмами підтримки, оскільки механізм їх отримання економічно невигідний.

Про це Віталій Кім сказав під час засідання Ради Коаліції, передає Новини.LIVE.

Довгострокові програми для відновлення економіки

Зокрема, агровиробники часто не мають змоги отримати відшкодування збитків, адже це може призвести до втрати статусу платника ПДВ. Ще більш проблемною залишається ситуація з доступом до кредитування для стратегічно важливих підприємств.

"У нас є в області велике підприємство, я підіймав питання його подальшої роботи з премʼєр-міністром. Воно платить 600 мільйонів гривень податків. "Біле" підприємство, відновилося за свої кошти, частина потужностей на Херсонщині залишилися окуповані. Але по процедурам, по банківським ризикам, його не можуть перекредитувати, і є ризик, що воно закриється", — зазначив Кім.

Він повідомив, що через війну понад 1100 підприємств релокувалися з Миколаївщини до західних областей. Внаслідок цього доходи західних регіонів зросли на 30%, а прифронтові області — втратили значну частину бази оподаткування.

"Ніяких механізмів для того, щоб бізнес відкрився тут, не існує. Програм таких діючих і довгострокових немає, на яких бізнес міг би спертися", — каже очільник ОВА.

За його словами, нинішні державні програми лише сповільнюють падіння економіки на прифронтових територіях, але не стимулюють її розвиток. Для того, аби змінити ситуацію, держава має перейти від виключно компенсаторних механізмів до проактивної позиції та підтримки великих платників податків.

Кім впевнений, що Україні потрібен досвід Південної Кореї, де держава напряму втручалася в економіку через держзамовлення та пріоритизацію закупівель саме у виробників із вразливих регіонів.

"Має бути фонд, мають бути ресурси, які вкладатимуться в конкретні галузі для розвитку на тих чи інших територіях. Як це робили повоєнні країни, такі як Південна Корея. Коли держава втручалася в регуляторну політику, в монополію. Для Держрезерву чи будь-чого, де держава має повноваження, вона може закуповувати товари з пріоритизацією у профронтових регіонах, навіть якщо це дорожче, щоб забезпечити обігові кошти прифронтовому бізнесу", — додав він.

