Кім: понад половина Миколаївщини не використовує газ для опалення

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі понад половина області не використовує газ для опалення. За його словами, йдеться про 58%. Наразі критична інфраструктура забезпечена альтернативним живленням на 65%, а до початку холодів показник планують збільшити.

Про це ексклюзивно заявив Віталій Кім Новини.LIVE в ефірі День.LIVE.

Опалення на Миколаївщині

"У нас 58% області не використовує газ для опалення. Це вже альтернативний. Якщо казати про стадію, на якій ми знаходимося, я не можу сказати про всіх мешканців, щоб забезпечити. Це можливо, в принципі. Але для цього перебудуватися має система", — зазначив Кім.

Наразі критична інфраструктура забезпечена на 65%, а на 95% буде на початок опалювального сезону. За його словами, всі лікарні, школи, дитячі садочки були з дизель-генераторами, а зараз встановлюють сонячні батареї.

"І наступний крок, вже зараз пропрацьовуємо з державою, це накопичувальні пристрої, батарейки, щоб ми могли гратися з ціною. Тому що проблема, з якою ми стикнулися, те, що дуже багато де поставили генератори, це 3400 штук, найбільший мегаватт. Це дорого, тобто лікарні не можуть тримати на складі собі пальне на місяць", — каже Кім.

За його словами, це проблема для критичної інфраструктури.

"Тому йдемо шляхом сонячних батарей і накопичувачів", — додав очільник ОВА.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, на Миколаївщині успішно масштабують програми підтримки переселенців. За його словами, їх кількість наразі сягає 120 тисяч.

Крім того, Кім повідомив, що Миколаївська область успішно ввела в експлуатацію один гігават потужностей альтернативної енергетики. Він наголосив, що будівництво стратегічних об'єктів не зупинялося ні на день.