Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім: понад половина Миколаївщини не використовує газ для опалення

Кім: понад половина Миколаївщини не використовує газ для опалення

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 13:43
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі понад половина області не використовує газ для опалення. За його словами, йдеться про 58%. Наразі критична інфраструктура забезпечена альтернативним живленням на 65%, а до початку холодів показник планують збільшити.

Про це ексклюзивно заявив Віталій Кім Новини.LIVE в ефірі День.LIVE.

Опалення на Миколаївщині

"У нас 58% області не використовує газ для опалення. Це вже альтернативний. Якщо казати про стадію, на якій ми знаходимося, я не можу сказати про всіх мешканців, щоб забезпечити. Це можливо, в принципі. Але для цього перебудуватися має система", — зазначив Кім.

Наразі критична інфраструктура забезпечена на 65%, а на 95% буде на початок опалювального сезону. За його словами, всі лікарні, школи, дитячі садочки були з дизель-генераторами, а зараз встановлюють сонячні батареї.

"І наступний крок, вже зараз пропрацьовуємо з державою, це накопичувальні пристрої, батарейки, щоб ми могли гратися з ціною. Тому що проблема, з якою ми стикнулися, те, що дуже багато де поставили генератори, це 3400 штук, найбільший мегаватт. Це дорого, тобто лікарні не можуть тримати на складі собі пальне на місяць", — каже Кім.

За його словами, це проблема для критичної інфраструктури. 

"Тому йдемо шляхом сонячних батарей і накопичувачів", — додав очільник ОВА.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, на Миколаївщині успішно масштабують програми підтримки переселенців. За його словами, їх кількість наразі сягає 120 тисяч.

Крім того, Кім повідомив, що Миколаївська область успішно ввела в експлуатацію один гігават потужностей альтернативної енергетики. Він наголосив, що будівництво стратегічних об'єктів не зупинялося ні на день.

Миколаївська область Віталій Кім опалення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації