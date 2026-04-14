Ким: более половины Николаевщины не использует газ для отопления

Виталий Ким.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что сейчас более половины области не использует газ для отопления. По его словам, речь идет о 58%. Сейчас критическая инфраструктура обеспечена альтернативным питанием на 65%, а к началу холодов показатель планируют увеличить.

Об этом эксклюзивно заявил Виталий Ким Новини.LIVE в эфире День.LIVE.

Отопление на Николаевщине

"У нас 58% области не использует газ для отопления. Это уже альтернативный. Если говорить о стадии, на которой мы находимся, я не могу сказать обо всех жителях, чтобы обеспечить. Это возможно, в принципе. Но для этого перестроиться должна система", — отметил Ким.

Сейчас критическая инфраструктура обеспечена на 65%, а на 95% будет на начало отопительного сезона. По его словам, все больницы, школы, детские сады были с дизель-генераторами, а сейчас устанавливают солнечные батареи.

"И следующий шаг, уже сейчас прорабатываем с государством, это накопительные устройства, батарейки, чтобы мы могли играть с ценой. Потому что проблема, с которой мы столкнулись, то, что очень много, где поставили генераторы, это 3400 штук, самый большой мегаватт. Это дорого, то есть больницы не могут держать на складе себе топливо на месяц", — говорит Ким.

По его словам, это проблема для критической инфраструктуры.

"Поэтому идем по пути солнечных батарей и накопителей", — добавил глава ОВА.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, на Николаевщине успешно масштабируют программы поддержки переселенцев. По его словам, их количество сейчас достигает 120 тысяч.

Кроме того, Ким сообщил, что Николаевская область успешно ввела в эксплуатацию один гигаватт мощностей альтернативной энергетики. Он подчеркнул, что строительство стратегических объектов не останавливалось ни на день.