Подход к поддержке ВПЛ на Николаевщине изменился: Ким указал приоритеты

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким

В Николаевской области успешно масштабируют программы поддержки переселенцев, количество которых сейчас достигает 120 тысяч. По словам начальника ОВА Виталия Кима, благодаря международной помощи в регионе возводят новые дома для ВПЛ, а некоторые общины, например Вознесенск, увеличили количество своего населения на 10%, поскольку люди находят работу и остаются жить на постоянной основе.

Об этом Виталий Ким рассказал эксклюзивно в эфире День.LIVE.

Виталий Ким рассказал о программах для поддержки ВПЛ на Николаевщине

По словам главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения через область прошло значительное количество переселенцев, многие из которых решили остаться здесь навсегда, став полноценными членами громад.

"Всего было учтено 182 тысячи ВПЛ с 2022 года, на сейчас фактически проживает на территории области около 120 тысяч человек. У нас такие города, как Вознесенск, увеличили количество населения постоянного на 10%. Это означает, что это не только ВПЛ, которые переехали, это уже горожане, которые нашли работу, жилье, прописку", — отметил Виталий Ким.

Сейчас в области действует более полусотни различных программ поддержки переселенцев. Значительную часть новых жителей Николаевщины составляют жители соседней Херсонской области, которые стремятся оставаться максимально близко к своим родным домам.

Отдельным успешным направлением стала программа по обеспечению людей новым жильем. Власти области строят дома, которые, хоть и имеют официальный статус временных, впрочем по качеству они являются вполне качественными сооружениями. Этот проект получил настолько высокий спрос среди местных общин, что в следующем году его планируют существенно расширить.

"Мы успешные кейсы масштабируем. Сделали домики для ВПЛ - они временные официально, но они капитальные такие, как нужно. И уже в следующем году у нас там в пять раз больше этих домиков запланированы. То есть, мы слушаем людей, что им нужно, и стараемся это реализовывать! " — резюмировал Виталий Ким.

