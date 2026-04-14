Підхід до підтримки ВПО на Миколаївщині змінився: Кім вказав пріоритети

У Миколаївській області успішно масштабують програми підтримки переселенців, кількість яких наразі сягає 120 тисяч. За словами начальника ОВА Віталія Кіма, завдяки міжнародній допомозі в регіоні зводять нові будинки для ВПО, а деякі громади, як-от Вознесенськ, збільшили кількість свого населення на 10%, оскільки люди знаходять роботу і залишаються жити на постійній основі.

Про це Віталій Кім розповів ексклюзивно в ефірі День.LIVE.

За словами очільника ОВА, з початку повномасштабного вторгнення через область пройшла значна кількість переселенців, багато з яких вирішили залишитися тут назавжди, ставши повноцінними членами громад.

"Загалом було обліковано 182 тисячі ВПО з 2022 року, на зараз фактично проживає на території області приблизно 120 тисяч людей. У нас такі міста, як Вознесенськ, збільшили кількість населення постійного на 10%. Це означає, що це не тільки ВПО, які переїхали, це вже містяни, які знайшли роботу, житло, прописку", — зазначив Віталій Кім.

Наразі в області діє понад пів сотні різних програм підтримки переселенців. Значну частину нових мешканців Миколаївщини складають жителі сусідньої Херсонської області, які прагнуть залишатися максимально близько до своїх рідних домівок.

Окремим успішним напрямком стала програма із забезпечення людей новим житлом. Влада області будує будинки, які, хоч і мають офіційний статус тимчасових, втім за якістю вони є цілком якісними спорудами. Цей проєкт отримав настільки високий попит серед місцевих громад, що наступного року його планують суттєво розширити.

"Ми успішні кейси масштабуємо. Зробили будиночки для ВПО — вони тимчасові офіційно, але вони капітальні такі, як потрібно. І вже наступного року в нас там в п'ять разів більше цих будиночків заплановані. Тобто, ми слухаємо людей, що їм потрібно, і намагаємося це реалізовувати!" — резюмував Віталій Кім.

Раніше Новини.LIVE в ефірі День.LIVE отримали відповідь від Віталія Кіма про те, яким чином Миколаївщина отримала додатковий ГВт потужності. Цьому посприяв масштабний проєкт ДТЕК, який ризикнули добудувати до кінця прямо під час бойових дій.

Також Віталій Кім наголошував, що у Миколаївській області хочуть підготувати усі критичні об'єкти до нового зимового сезону до 95%. Торік, у 2025 році, рівень готовності становив лише 65%.