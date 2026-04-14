Миколаївщина має 1 ГВт з альтернативних джерел: Кім розкрив нюанси

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщина успішно ввела в експлуатацію один гігават потужностей альтернативної енергетики, попри активні бойові дії. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, будівництво стратегічних об'єктів не зупинялося ні на день — роботи велися навіть під час комендантської години за спеціальними перепустками.

Про це Віталій Кім заявив в ефірі День.LIVE.

Як Миколаївська область добудувала електростанцію під час війни

Як розповів очільник ОВА, фундамент для цього досягнення був закладений ще до початку великої війни. Проєкт перебував на стадії високої готовності, коли почався повномасштабний російський наступ.

Попри безпосередню близькість до фронту та активні бойові дії в регіоні, компанія ДТЕК ухвалила вкрай ризиковане, але стратегічно важливе рішення не заморожувати об'єкт, а довести розпочате до кінця.

Віталій Кім зазначив, що зараз вже може відкрито говорити про те, як саме відбувалися роботи. Будівельники працювали в надзвичайно складних умовах, використовуючи спецперепустки для пересування та виконання завдань безпосередньо під час комендантської години.

Начальник адміністрації наголосив, що у регіону просто не було іншого виходу через щоденні обстріли та цілеспрямоване руйнування ворогом існуючої критичної інфраструктури.

"Ми розуміли, що щодня в нас є проблеми з обстрілами, і б'ють по критичній інфраструктурі. Тобто і державні програми, і міжнародні партнери, і місцеві були сконцентровані саме на енергетиці, для того, щоб збільшити кількість альтернатив та можливостей. Це відбувалося протягом чотирьох років, і очевидно, що зараз всі бачать результат, бо це накопичувальний такий ефект має, що це робилося не один конкретний проєкт, а це робилося скрізь, і скільки хто міг", — зауважив Віталій Кім.

