Николаевщина имеет 1 ГВт из альтернативных источников: Ким раскрыл нюансы

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Николаевщина успешно ввела в эксплуатацию один гигаватт мощностей альтернативной энергетики, несмотря на активные боевые действия. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, строительство стратегических объектов не останавливалось ни на день - работы велись даже во время комендантского часа по специальным пропускам.

Об этом Виталий Ким заявил в эфире День.LIVE.

Как Николаевская область достроила электростанцию во время войны

Как рассказал глава ОВА, фундамент для этого достижения был заложен еще до начала большой войны. Проект находился на стадии высокой готовности, когда началось полномасштабное российское наступление.

Несмотря на непосредственную близость к фронту и активные боевые действия в регионе, компания ДТЭК приняла крайне рискованное, но стратегически важное решение не замораживать объект, а довести начатое до конца.

Виталий Ким отметил, что сейчас уже может открыто говорить о том, как именно происходили работы. Строители работали в чрезвычайно сложных условиях, используя спецпропуска для передвижения и выполнения задач непосредственно во время комендантского часа.

Начальник администрации отметил, что у региона просто не было другого выхода из-за ежедневных обстрелов и целенаправленного разрушения врагом существующей критической инфраструктуры.

"Мы понимали, что ежедневно у нас есть проблемы с обстрелами, и бьют по критической инфраструктуре. То есть и государственные программы, и международные партнеры, и местные были сконцентрированы именно на энергетике, для того, чтобы увеличить количество альтернатив и возможностей. Это происходило в течение четырех лет, и очевидно, что сейчас все видят результат, потому что это накопительный такой эффект имеет, что это делалось не один конкретный проект, а это делалось везде, и сколько кто мог", — отметил Виталий Ким.

