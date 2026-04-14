Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Николаевщина имеет 1 ГВт из альтернативных источников: Ким раскрыл нюансы

Николаевщина имеет 1 ГВт из альтернативных источников: Ким раскрыл нюансы

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 07:30
Николаевщина имеет 1 ГВт из альтернативных источников: Ким раскрыл нюансы
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Николаевщина успешно ввела в эксплуатацию один гигаватт мощностей альтернативной энергетики, несмотря на активные боевые действия. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, строительство стратегических объектов не останавливалось ни на день - работы велись даже во время комендантского часа по специальным пропускам.

Об этом Виталий Ким заявил в эфире День.LIVE.

Как Николаевская область достроила электростанцию во время войны

Как рассказал глава ОВА, фундамент для этого достижения был заложен еще до начала большой войны. Проект находился на стадии высокой готовности, когда началось полномасштабное российское наступление.

Несмотря на непосредственную близость к фронту и активные боевые действия в регионе, компания ДТЭК приняла крайне рискованное, но стратегически важное решение не замораживать объект, а довести начатое до конца.

Виталий Ким отметил, что сейчас уже может открыто говорить о том, как именно происходили работы. Строители работали в чрезвычайно сложных условиях, используя спецпропуска для передвижения и выполнения задач непосредственно во время комендантского часа.

Читайте также:

Начальник администрации отметил, что у региона просто не было другого выхода из-за ежедневных обстрелов и целенаправленного разрушения врагом существующей критической инфраструктуры.

"Мы понимали, что ежедневно у нас есть проблемы с обстрелами, и бьют по критической инфраструктуре. То есть и государственные программы, и международные партнеры, и местные были сконцентрированы именно на энергетике, для того, чтобы увеличить количество альтернатив и возможностей. Это происходило в течение четырех лет, и очевидно, что сейчас все видят результат, потому что это накопительный такой эффект имеет, что это делалось не один конкретный проект, а это делалось везде, и сколько кто мог", — отметил Виталий Ким.

Как писали ранее Новини.LIVE, российские войска атакуют не только энергетические объекты, но и работников. Так в марте в Николаевской области под обстрел попал энергетик.

Также ранее Виталий Ким высказывался о важности развития строительной отрасли. По его словам в Украине строительство будет очень распространено и объяснил, как это может способствовать росту ВВП.

электроэнергия Николаевская область Виталий Ким альтернативная энергетика эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации