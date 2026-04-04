Кім: готовність критичних об’єктів зросте до 95%

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На Миколаївщині планують значно підвищити рівень підготовки критичної інфраструктури. Якщо минулої зими цей показник становив 65%, то цьогоріч його хочуть довести до 95%. Водночас ситуація у сфері бізнесу в регіоні залишається нестабільною.

Про це сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

Кім про підготовку критичної інфраструктури до зими

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про плани значно підвищити рівень підготовки критичних об’єктів у регіоні.

За його словами, якщо минулої зими готовність становила 65%, то нині її планують довести до 95%.

"На цю зиму у нас було 65% покриття критичної інфраструктури. Зараз планом передбачено покриття разом з Міністерством відновлення на 95%, що буде реалізовано на початок опалювального сезону, по моєму плану", — поінформував Кім.

Водночас він звернув увагу на складну ситуацію у сфері підприємництва, яка залишається нестабільною, особливо в умовах близькості до фронту.

За словами посадовця, бізнес потребує додаткових стимулів для відновлення та розвитку.

"Треба не тільки вирівняти ситуацію і ризики для бізнесу на прифронтових і не прифронтових, а надати переваги бізнесу на прифронтових територіях, щоб був сенс відкриватися та відновлюватися.

Зараз це працює на характері та на волі людей, які хочуть попри все працювати у своєму регіоні. Тому зараз це більше на особистих якостях підприємців, і бізнес виживає. Умови треба створювати системно, на державному рівні", — зазначив Кім.

