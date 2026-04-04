Кім: готовність критичних об'єктів зросте до 95%

Кім: готовність критичних об’єктів зросте до 95%

Дата публікації: 4 квітня 2026 13:21
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

На Миколаївщині планують значно підвищити рівень підготовки критичної інфраструктури. Якщо минулої зими цей показник становив 65%, то цьогоріч його хочуть довести до 95%. Водночас ситуація у сфері бізнесу в регіоні залишається нестабільною.

Про це сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

Кім про підготовку критичної інфраструктури до зими

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про плани значно підвищити рівень підготовки критичних об’єктів у регіоні.

За його словами, якщо минулої зими готовність становила 65%, то нині її планують довести до 95%.

"На цю зиму у нас було 65% покриття критичної інфраструктури. Зараз планом передбачено покриття разом з Міністерством відновлення на 95%, що буде реалізовано на початок опалювального сезону, по моєму плану", — поінформував Кім.

Водночас він звернув увагу на складну ситуацію у сфері підприємництва, яка залишається нестабільною, особливо в умовах близькості до фронту.

За словами посадовця, бізнес потребує додаткових стимулів для відновлення та розвитку.

"Треба не тільки вирівняти ситуацію і ризики для бізнесу на прифронтових і не прифронтових, а надати переваги бізнесу на прифронтових територіях, щоб був сенс відкриватися та відновлюватися.

Зараз це працює на характері та на волі людей, які хочуть попри все працювати у своєму регіоні. Тому зараз це більше на особистих якостях підприємців, і бізнес виживає. Умови треба створювати системно, на державному рівні", — зазначив Кім.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Віталій Кім заявив, що будівельна сфера може стати ключовим двигуном економіки та відновлення України після війни. За його словами, ефективна державна стратегія здатна зробити це реальністю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що раніше Кім висловив підтримку ідеї створення в Україні професійної армії на контрактній основі. Він нагадав, що 2022 рік став часом народного спротиву, коли громадяни мобілізувалися і відстояли країну. Кім зазначив, що зараз питання професійної армії є актуальним.

Миколаївська область Віталій Кім критична інфраструктура ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
