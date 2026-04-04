Ким: готовность критических объектов возрастет до 95%

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

На Николаевщине планируют значительно повысить уровень подготовки критической инфраструктуры. Если прошлой зимой этот показатель составлял 65%, то в этом году его хотят довести до 95%. В то же время ситуация в сфере бизнеса в регионе остается нестабильной.

Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

Ким о подготовке критической инфраструктуры к зиме

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о планах значительно повысить уровень подготовки критических объектов в регионе.

По его словам, если прошлой зимой готовность составляла 65%, то сейчас ее планируют довести до 95%.

"На эту зиму у нас было 65% покрытия критической инфраструктуры. Сейчас планом предусмотрено покрытие вместе с Министерством восстановления на 95%, что будет реализовано к началу отопительного сезона, по моему плану", — сообщил Ким.

Читайте также:

В то же время он обратил внимание на сложную ситуацию в сфере предпринимательства, которая остается нестабильной, особенно в условиях близости к фронту.

По словам чиновника, бизнес нуждается в дополнительных стимулах для восстановления и развития.

"Надо не только выровнять ситуацию и риски для бизнеса на прифронтовых и не прифронтовых, а предоставить преимущества бизнесу на прифронтовых территориях, чтобы был смысл открываться и восстанавливаться.

Сейчас это работает на характере и на воле людей, которые хотят несмотря ни на что работать в своем регионе. Поэтому сейчас это больше на личных качествах предпринимателей, и бизнес выживает. Условия надо создавать системно, на государственном уровне", — отметил Ким.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Виталий Ким заявил, что строительная сфера может стать ключевым двигателем экономики и восстановления Украины после войны. По его словам, эффективная государственная стратегия способна сделать это реальностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее Ким выразил поддержку идеи создания в Украине профессиональной армии на контрактной основе. Он напомнил, что 2022 год стал временем народного сопротивления, когда граждане мобилизовались и отстояли страну. Ким отметил, что сейчас вопрос профессиональной армии является актуальным.