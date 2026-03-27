Главная Новости дня Ким: Строительство должно формировать основу восстановления страны

Ким: Строительство должно формировать основу восстановления страны

Дата публикации 27 марта 2026 10:47
Ким: Строительство должно формировать основу восстановления страны
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Ким/Facebook

Строительная отрасль должна стать основой восстановления Украины и драйвером ее экономики после полномасштабной войны — и это вполне возможно при системном государственном подходе.

Такое мнение высказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в своей колонке на портале "Укринформ".

Ким о восстановлении Украины

"Сегодня для Украины принципиально важно сделать выбор в пользу строительства как основы восстановления после полномасштабной войны. В то же время строительство — это часть реального сектора экономики, которая создает новую добавленную стоимость. Оно превращает сырье и материалы в готовый продукт — жилье, инфраструктуру, производственные объекты. И по уровню добавленной стоимости это одна из самых сильных отраслей. Именно поэтому строительство дает существенные поступления — как в государственный бюджет, так и бюджеты городов и общин", — отметил Виталий Ким.

Он также напомнил о мультипликационном эффекте, когда одна гривна в строительстве генерирует в 6-10 раз больший экономический результат в смежных отраслях.

"Есть еще один показательный факт. В 2025 году около 30 процентов экономического роста Украины обеспечила именно строительная отрасль. Фактически каждая третья гривна прироста ВВП была сформирована благодаря строительству. И это в условиях войны. Это означает, что потенциал отрасли после ее завершения будет значительно больше", — подчеркнул глава ОВА.

Читайте также:

По словам Виталия Кима, в Украине, благодаря ресурсной базе, есть все возможности для создания полноценного строительно-промышленного кластера: от добычи до производства материалов и конечного строительства.

"Фактически речь идет о возможности создать в Украине замкнутый цикл с высокой добавленной стоимостью, чтобы работать не только на внутреннее восстановление, но и на экспорт. В перспективе это может стать отдельной точкой экономического роста и частью новой логистической архитектуры страны и позволить Украине претендовать не только на роль страны восстановления, но и на роль поставщика строительных материалов и готовых решений для европейского рынка", — подчеркнул Ким.

Он убежден: если уже сейчас системно работать над развитием строительной отрасли, отдавая ей должное место в экономической стратегии государства, то строительство может стать одним из ключевых драйверов экономики.

"В ближайшие 5-10 лет доля строительства может вырасти до 5-10 процентов ВВП, а вклад в экономический рост — до 40-50 процентов. После войны Украина или станет страной, которая строит, или останется в логике восстановления потерь. Этот выбор мы должны сделать уже сейчас", — констатировал Виталий Ким.

Недавно Новини.LIVE информировали, что Виталий Ким поддерживает создание профессиональной армии на контрактной основе. Он отметил, что 2022 год показал силу народного сопротивления — украинцы действовали на характере и адреналине, защищая страну. Ким считает, что будущая армия должна состоять из подготовленных профессионалов, способных эффективно реагировать на угрозы.

Также Новини.LIVE сообщали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркивал важность эффективной системы реабилитации раненых и ветеранов. Он отмечал, что из-за войны потребность в восстановлении здоровья украинцев значительно возросла.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

