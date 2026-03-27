Ким: Строительство должно формировать основу восстановления страны

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким

Строительная отрасль должна стать основой восстановления Украины и драйвером ее экономики после полномасштабной войны — и это вполне возможно при системном государственном подходе.

Такое мнение высказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в своей колонке на портале "Укринформ".

Ким о восстановлении Украины

"Сегодня для Украины принципиально важно сделать выбор в пользу строительства как основы восстановления после полномасштабной войны. В то же время строительство — это часть реального сектора экономики, которая создает новую добавленную стоимость. Оно превращает сырье и материалы в готовый продукт — жилье, инфраструктуру, производственные объекты. И по уровню добавленной стоимости это одна из самых сильных отраслей. Именно поэтому строительство дает существенные поступления — как в государственный бюджет, так и бюджеты городов и общин", — отметил Виталий Ким.

Он также напомнил о мультипликационном эффекте, когда одна гривна в строительстве генерирует в 6-10 раз больший экономический результат в смежных отраслях.

"Есть еще один показательный факт. В 2025 году около 30 процентов экономического роста Украины обеспечила именно строительная отрасль. Фактически каждая третья гривна прироста ВВП была сформирована благодаря строительству. И это в условиях войны. Это означает, что потенциал отрасли после ее завершения будет значительно больше", — подчеркнул глава ОВА.

Читайте также:

По словам Виталия Кима, в Украине, благодаря ресурсной базе, есть все возможности для создания полноценного строительно-промышленного кластера: от добычи до производства материалов и конечного строительства.

"Фактически речь идет о возможности создать в Украине замкнутый цикл с высокой добавленной стоимостью, чтобы работать не только на внутреннее восстановление, но и на экспорт. В перспективе это может стать отдельной точкой экономического роста и частью новой логистической архитектуры страны и позволить Украине претендовать не только на роль страны восстановления, но и на роль поставщика строительных материалов и готовых решений для европейского рынка", — подчеркнул Ким.

Он убежден: если уже сейчас системно работать над развитием строительной отрасли, отдавая ей должное место в экономической стратегии государства, то строительство может стать одним из ключевых драйверов экономики.

"В ближайшие 5-10 лет доля строительства может вырасти до 5-10 процентов ВВП, а вклад в экономический рост — до 40-50 процентов. После войны Украина или станет страной, которая строит, или останется в логике восстановления потерь. Этот выбор мы должны сделать уже сейчас", — констатировал Виталий Ким.

