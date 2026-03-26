Кім виступив за створення професійної армії на контрактній основі

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловився за перспективне створення в Україні професійної армії на контрактній основі.

Про це він заявив в інтерв’ю "Апостроф TV".

Кім нагадав, що 2022 рік став в Україні роком народного спротиву — "всі на характері, на адреналіні пішли і відстояли своє".

"Це дало час державі сформувати боєздатну армію, систематизувати все. І зараз питання стоїть щодо професійної армії. Я насправді прихильник армії контрактної, на мою думку, вона має бути в Україні. На великий жаль, у нас це поки не зроблено", — наголосив Віталій Кім.

За його словами, в Україні це цілком можливо змінити, але за певних умов, з огляду на загальну втому суспільства та невизначеність із переговорним треком.

Читайте також:

"Всі втомлені, і для того, щоб реалізувати цей план, ми маємо бачити кінцеву ціль і терміни, і інструменти. Зараз нам потрібна конкретика, тому що ситуація "розмита". Коли в нас була пострадянська армія, це (перехід на контрактну основу комплектування. — Ред.) було під питанням. Зараз, коли армія змінилася, це можливо, але люди підключаться тоді, коли будуть розуміти, як виграти війну", — акцентував Віталій Кім.

Він додав, що наразі здійснити перехід на повністю контрактну армію буде дуже важко, зокрема через брак коштів.

"В грошах це дуже важко зараз, тому що іноземні партнери не можуть фінансувати наші Збройні сили. Власних коштів не вистачає. Тому, якщо ми казали про контрактну армію в 200 000 до повномасштабного вторгнення, я б відповів, що так. Якщо казати про контрактну армію в 1 000 000 людей зараз — я кажу, мабуть, не потягнемо. Але з чогось треба починати", — підкреслив Кім.

З цього приводу він згадав приклади окремих бригад і навіть корпусів українських Сил оборони, які вже налагодили рекрутинг завдяки створенню людиноцентричної атмосфери всередині підрозділів.

"В нас є приклади в армії, коли є порядок, ставлення командирів до своїх солдат дуже гарне. Такі бригади і корпуси навіть є — і туди люди йдуть. Наше завдання — зробити всю армію такою, якими зараз є найкращі приклади. Це можливо. Так, соціальний захист, так, допомога йде навіть не через державу, а через бізнес, який підтримує ці підрозділи. І вони мають все необхідне, вони отримують лікування, отримують квартири. От таке і має бути ставлення скрізь по армії. І це має робити держава", — завершив Віталій Кім.

Як писали Новини.LIVE, Кім запропонував нові шляхи вдосконалення системи реабілітації поранених. За його словами, наразі нараховується понад 130 ветеранів, які мають інвалідність внаслідок війни.

Раніше очільник Миколаївської ОВА наголошував, що у боротьбі з корупцією основним повинно бути запобігання збиткам держави. Він також висловився про роботу групи "Прозорість і підзвітність".

Крім того, Кім наголосив, що головною складовою стратегії відновлення України повинні стати інвестиції в людський капітал. За його словами, розвиток країн залежить від знань, навичок та здоровʼя громадян.