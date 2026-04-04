Кім: на Миколаївщині серед ВПО 20 тис. дітей та 50 тис. пенсіонерів

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

На Миколаївщині налічується понад 120 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких близько 20 тисяч — діти, а 50 тисяч — люди похилого віку. Більшість ВПО самостійно знаходить житло та облаштовується. Зокрема, спостерігається активність переселенців у розвитку малого бізнесу.

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

За словами очільника ОВА, абсолютна більшість переселенців знаходить житло самостійно та самостійно облаштовується.

Кім також підкреслив, що переселенці активно впливають на розвиток малого бізнесу в регіоні.

"Дуже багато малого бізнесу відкрилося саме через переселенців, і це першочергово Херсон. Понад 60 програм діють підтримки, і за сотню міжнародних партнерів, які підтримують ВПО і різного роду бізнес. Але це все теж через те, що херсонці хочуть працювати й жити поруч зі своїм регіоном", — зазначив керівник Миколаївської ОВА.

А також додав, що така активність ВПО сприяє не лише відновленню економіки, а й соціальній інтеграції людей у громадах Миколаївщини.

