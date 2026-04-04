Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім: на Миколаївщині серед ВПО 20 тис. дітей та 50 тис. пенсіонерів

Кім: на Миколаївщині серед ВПО 20 тис. дітей та 50 тис. пенсіонерів

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 14:33
Кім: на Миколаївщині серед ВПО 20 тис. дітей та 50 тис. пенсіонерів
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

На Миколаївщині налічується понад 120 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких близько 20 тисяч — діти, а 50 тисяч — люди похилого віку. Більшість ВПО самостійно знаходить житло та облаштовується. Зокрема, спостерігається активність переселенців у розвитку малого бізнесу.

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

Кім про переселенців на Миколаївщині

Віталій Кім повідомив, що нині у Миколаївській області проживає більш ніж 120 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них близько 20 тисяч — діти, ще 50 тисяч — люди похилого віку.

За словами очільника ОВА, абсолютна більшість переселенців знаходить житло самостійно та самостійно облаштовується.

Кім також підкреслив, що переселенці активно впливають на розвиток малого бізнесу в регіоні.

Читайте також:

"Дуже багато малого бізнесу відкрилося саме через переселенців, і це першочергово Херсон. Понад 60 програм діють підтримки, і за сотню міжнародних партнерів, які підтримують ВПО і різного роду бізнес. Але це все теж через те, що херсонці хочуть працювати й жити поруч зі своїм регіоном", — зазначив керівник Миколаївської ОВА.

А також додав, що така активність ВПО сприяє не лише відновленню економіки, а й соціальній інтеграції людей у громадах Миколаївщини.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Віталій Кім заявляв, що на Миколаївщині готуються суттєво підвищити готовність критичних об’єктів до потенційних загроз. Минулої зими цей показник складав 65%, зараз планують довести його до 95%.

Також Новини.LIVE писали, що Віталій Кім раніше наголошував на необхідності запуску довгострокової національної програми будівництва та оновлення житла на щонайменше десять років. Він підкреслив, що житло для переселенців і ветеранів може стати важливим чинником економічного розвитку. За його словами, така програма допоможе одночасно вирішувати соціальні потреби та стимулювати ріст суміжних галузей.

Миколаївська область Віталій Кім ВПО ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації