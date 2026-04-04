Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким: на Николаевщине среди ВПЛ 20 тыс. детей и 50 тыс. пенсионеров

Ким: на Николаевщине среди ВПЛ 20 тыс. детей и 50 тыс. пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 14:33
Ким: на Николаевщине среди ВПЛ 20 тыс. детей и 50 тыс. пенсионеров
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Ким/Facebook

На Николаевщине насчитывается более 120 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых около 20 тысяч — дети, а 50 тысяч — пожилые люди. Большинство ВПЛ самостоятельно находит жилье и обустраивается. В частности, наблюдается активность переселенцев в развитии малого бизнеса.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

Ким о переселенцах на Николаевщине

Виталий Ким сообщил, что сейчас в Николаевской области проживает более 120 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них около 20 тысяч — дети, еще 50 тысяч — пожилые люди.

По словам главы ОВА, абсолютное большинство переселенцев находит жилье самостоятельно и самостоятельно обустраивается.

Ким также подчеркнул, что переселенцы активно влияют на развитие малого бизнеса в регионе.

Читайте также:

"Очень много малого бизнеса открылось именно из-за переселенцев, и это в первую очередь Херсон. Более 60 программ действуют поддержки, и более сотни международных партнеров, которые поддерживают ВПЛ и разного рода бизнес. Но это все тоже из-за того, что херсонцы хотят работать и жить рядом со своим регионом", — отметил руководитель Николаевской ОВА.

А также добавил, что такая активность ВПЛ способствует не только восстановлению экономики, но и социальной интеграции людей в громадах Николаевщины.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Виталий Ким заявлял, что на Николаевщине готовятся существенно повысить готовность критических объектов к потенциальным угрозам. Прошлой зимой этот показатель составлял 65%, сейчас планируют довести его до 95%.

Также Новини.LIVE писали, что Виталий Ким ранее подчеркивал необходимость запуска долгосрочной национальной программы строительства и обновления жилья на минимум десять лет. Он подчеркнул, что жилье для переселенцев и ветеранов может стать важным фактором экономического развития. По его словам, такая программа поможет одновременно решать социальные потребности и стимулировать рост смежных отраслей.

Николаевская область Виталий Ким ВПЛ эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации