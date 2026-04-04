Ким: на Николаевщине среди ВПЛ 20 тыс. детей и 50 тыс. пенсионеров

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Ким/Facebook

На Николаевщине насчитывается более 120 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых около 20 тысяч — дети, а 50 тысяч — пожилые люди. Большинство ВПЛ самостоятельно находит жилье и обустраивается. В частности, наблюдается активность переселенцев в развитии малого бизнеса.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

Виталий Ким сообщил, что сейчас в Николаевской области проживает более 120 тысяч внутренне перемещенных лиц. Из них около 20 тысяч — дети, еще 50 тысяч — пожилые люди.

По словам главы ОВА, абсолютное большинство переселенцев находит жилье самостоятельно и самостоятельно обустраивается.

Ким также подчеркнул, что переселенцы активно влияют на развитие малого бизнеса в регионе.

Читайте также:

"Очень много малого бизнеса открылось именно из-за переселенцев, и это в первую очередь Херсон. Более 60 программ действуют поддержки, и более сотни международных партнеров, которые поддерживают ВПЛ и разного рода бизнес. Но это все тоже из-за того, что херсонцы хотят работать и жить рядом со своим регионом", — отметил руководитель Николаевской ОВА.

А также добавил, что такая активность ВПЛ способствует не только восстановлению экономики, но и социальной интеграции людей в громадах Николаевщины.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Виталий Ким заявлял, что на Николаевщине готовятся существенно повысить готовность критических объектов к потенциальным угрозам. Прошлой зимой этот показатель составлял 65%, сейчас планируют довести его до 95%.

Также Новини.LIVE писали, что Виталий Ким ранее подчеркивал необходимость запуска долгосрочной национальной программы строительства и обновления жилья на минимум десять лет. Он подчеркнул, что жилье для переселенцев и ветеранов может стать важным фактором экономического развития. По его словам, такая программа поможет одновременно решать социальные потребности и стимулировать рост смежных отраслей.