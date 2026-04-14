Ким: для восстановления экономики нужны долгосрочные программы

Виталий Ким.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что для прифронтовых территорий нужно больше долгосрочных программ для восстановления экономики. По его словам, такие решения должны работать "на земле", а не оставаться на бумаге, как это иногда происходит с госпрограммами поддержки, поскольку механизм их получения экономически невыгоден.

Об этом Виталий Ким сказал во время заседания Совета Коалиции, передает Новини.LIVE.

Долгосрочные программы для восстановления экономики

В частности, агропроизводители часто не имеют возможности получить возмещение убытков, ведь это может привести к потере статуса плательщика НДС. Еще более проблемной остается ситуация с доступом к кредитованию для стратегически важных предприятий.

"У нас есть в области крупное предприятие, я поднимал вопрос его дальнейшей работы с премьер-министром. Оно платит 600 миллионов гривен налогов, "белое" предприятие, восстановилось за свои средства, часть мощностей на Херсонщине остались оккупированы. Но по процедурам, по банковским рискам, его не могут перекредитовать, и есть риск, что оно закроется", — отметил Ким.

Он сообщил, что из-за войны более 1100 предприятий релоцировались из Николаевской области в западные области. В результате доходы западных регионов выросли на 30%, а прифронтовые области — потеряли значительную часть базы налогообложения.

Читайте также:

"Никаких механизмов для того, чтобы бизнес открылся здесь, не существует. Программ таких действующих и долгосрочных нет, на которых бизнес мог бы опереться", — говорит глава ОВА.

По его словам, нынешние государственные программы только замедляют падение экономики на прифронтовых территориях, но не стимулируют ее развитие. Для того, чтобы изменить ситуацию, государство должно перейти от исключительно компенсаторных механизмов к проактивной позиции и поддержке крупных налогоплательщиков.

Ким уверен, что Украине нужен опыт Южной Кореи, где государство напрямую вмешивалось в экономику через госзаказ и приоритизацию закупок именно у производителей из уязвимых регионов.

"Должен быть фонд, должны быть ресурсы, которые будут вкладываться в конкретные отрасли для развития на тех или иных территориях. Как это делали послевоенные страны, такие как Южная Корея. Когда государство вмешивалось в регуляторную политику, в монополию. Для Госрезерва или чего-либо, где государство имеет полномочия, оно может закупать товары с приоритизацией в профронтовых регионах, даже если это дороже, чтобы обеспечить оборотные средства прифронтовому бизнесу", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, 58% Николаевской области не использует газ для отопления. Сейчас уровень обеспеченности критической инфраструктуры составляет 65%, а к началу отопительного сезона его планируют довести до 95%.

Ранее Ким сообщил, что на Николаевщине успешно масштабируют программы поддержки переселенцев. В частности, в регионе возводят новые дома благодаря международной помощи.