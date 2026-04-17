Головна Новини дня Кім: Потрібна державна стратегія підтримки ВПО на роки вперед

Дата публікації: 17 квітня 2026 15:22
Віталій Кім. Фото: LB.ua

Успішний досвід підтримки внутрішньо переміщених осіб на місцях має стати основою для формування Державної стратегії ВПО до 2030 року.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Кім висловився про необхідність підтримки ВПО

"Зараз у нас багато проєктів підтримки ВПО, які ефективні й працюють. Чому? Тому що вони тримаються на людях. На команді, яка це організовує, на міжнародних партнерах, на енергії людей на місцях. А держава має сформувати пріоритизацію. Це житло, робота, сервіси. А тоді додавати всі інші програми, і так, щоб люди мали одне джерело, де отримувати всю інформацію, всі послуги, всі можливості", — зазначив він.

За словами Кіма, Асоціація прифронтових міст та громад наразі активно працює над узагальненням практичного досвіду з різних регіонів. Основна мета — забезпечити системний підхід до якісної допомоги переселенцям.

"Асоціація прифронтових міст та громад об'єднує цей досвід — кейсів є багато в різних прифронтових громадах. Це все має систематизуватися, бути програмою не на один рік, не епізодичною. Має бути стратегія хоча б до 2030 року", — підсумував Віталій Кім.

Як писали Новини.LIVE, раніше Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області активно розширюють програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, кількість яких уже досягла близько 120 тисяч.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА наголосив на необхідності впровадження довгострокових програм для відновлення економіки прифронтових територій. За його словами, такі ініціативи мають реально працювати на місцях, а не залишатися лише формальними рішеннями.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
