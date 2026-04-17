Ким: Нужна государственная стратегия поддержки ВПЛ на годы вперед

Виталий Ким. Фото: LB.ua

Успешный опыт поддержки внутренне перемещенных лиц на местах должен стать основой для формирования Государственной стратегии ВПЛ до 2030 года.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Ким высказался о необходимости поддержки ВПЛ

"Сейчас у нас много проектов поддержки ВПЛ, которые эффективны и работают. Почему? Потому что они держатся на людях. На команде, которая это организовывает, на международных партнерах, на энергии людей на местах. А государство должно сформировать приоритизацию. Это жилье, работа, сервисы. А тогда добавлять все остальные программы, и так, чтобы люди имели один источник, где получать всю информацию, все услуги, все возможности", — отметил он.

По словам Кима, Ассоциация прифронтовых городов и громад сейчас активно работает над обобщением практического опыта из разных регионов. Основная цель — обеспечить системный подход к качественной помощи переселенцам.

"Ассоциация прифронтовых городов и громад объединяет этот опыт - кейсов много в разных прифронтовых громадах. Это все должно систематизироваться, быть программой не на один год, не эпизодической. Должна быть стратегия хотя бы до 2030 года", — подытожил Виталий Ким.

Как писали Новини.LIVE, ранее Виталий Ким заявил, что в Николаевской области активно расширяют программы поддержки внутренне перемещенных лиц, количество которых уже достигло около 120 тысяч.

Кроме того, глава Николаевской ОВА отметил необходимость внедрения долгосрочных программ для восстановления экономики прифронтовых территорий. По его словам, такие инициативы должны реально работать на местах, а не оставаться лишь формальными решениями.