Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким: важно расширять структуры экспорта для развития экономики

Ким: важно расширять структуры экспорта для развития экономики

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 13:48
Ким: важно расширять структуры экспорта для развития экономики
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Николаевская ОВА

Для развития экономики Украины принципиально важно повышать уровень технологической сложности экспорта и расширять его структуру.

Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в колонке на портале "Укринформ".

По его мнению, сегодня корректнее говорить не о восстановлении, а об изменении именно экономической модели развития Украины. И в этом контексте принципиально важно расширять саму структуру экспорта - переходить от нескольких базовых позиций к более широкому набору товаров и услуг. Ведь чем более разнообразна экспортная корзина, тем выше экономическая сложность и устойчивость экономики.

"Эта задача выглядит очевидной на уровне концепции, но значительно сложнее реализуется на практике. Одна из причин - фрагментированность государственной политики в сфере экспорта и инвестиций. Формально Украина имеет необходимые инструменты поддержки. Но для бизнеса они часто не складываются в единую логику действий. Острее всего это ощущает малый и средний бизнес, который мог бы стать драйвером расширения несырьевого экспорта, но фактически имеет ограниченный доступ к финансированию, экспортной инфраструктуре и инструментам выхода на внешние рынки. Это одна из ключевых структурных проблем, которая сдерживает повышение экономической сложности экономики страны", — пояснил Виталий Ким.

В результате, констатировал он, возникает системная проблема - инструменты существуют, но не работают как целостная экосистема. И именно поэтому ключевая задача сегодня - не создавать новые институты, а собрать существующие механизмы в единую экспортную экосистему.

"Бизнесу нужен не набор опций, а понятный и последовательный маршрут — финансирование, страхование рисков, поддержка выхода на рынки, технологическая адаптация продукта, юридическое сопровождение и доступ к инфраструктуре. Без этого расширение несырьевого экспорта будет оставаться точечным, а не системным", — подчеркнул чиновник.

Отдельный акцент, уверен глава ОВА, должен быть на поддержке именно продукции с высокой добавленной стоимостью. Государство должно стимулировать не только рост объемов экспорта, а изменение его структуры — через поддержку модернизации производств, частичную компенсацию капитальных инвестиций в новое оборудование и технологии, компенсацию расходов выхода на новые рынки, развитие экспортного кредитования, страхование рисков и использование государственных гарантий, а также инструментов финансирования иностранных покупателей украинской продукции.

"В то же время в случае Украины этот вопрос выходит далеко за пределы экономики — речь идет о безопасности. В современной войне технологическая база экономики непосредственно определяет способность государства действовать — от производства вооружения до поддержки сложных инфраструктурных систем. Именно поэтому формирование экономики с высокой добавленной стоимостью обеспечит не только рост, а нашу технологическую независимость", — подчеркнул Виталий Ким.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, Виталий Ким также обратил внимание, что государство должно комплексно поддерживать ВПО в Украине. Он заявил, что следует создать программу поддержки на несколько лет вперед, чтобы был четкий план.

Также по мнению главы Николаевской ОВА обратил внимание, что долгосрочное планирование нужно разработать и для экономики. Причем решения должны быть действенными и практическими не только "на бумаге".

Виталий Ким экономика экспорт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации