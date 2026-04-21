Ким: важно расширять структуры экспорта для развития экономики

Для развития экономики Украины принципиально важно повышать уровень технологической сложности экспорта и расширять его структуру.

Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в колонке на портале "Укринформ".

По его мнению, сегодня корректнее говорить не о восстановлении, а об изменении именно экономической модели развития Украины. И в этом контексте принципиально важно расширять саму структуру экспорта - переходить от нескольких базовых позиций к более широкому набору товаров и услуг. Ведь чем более разнообразна экспортная корзина, тем выше экономическая сложность и устойчивость экономики.

"Эта задача выглядит очевидной на уровне концепции, но значительно сложнее реализуется на практике. Одна из причин - фрагментированность государственной политики в сфере экспорта и инвестиций. Формально Украина имеет необходимые инструменты поддержки. Но для бизнеса они часто не складываются в единую логику действий. Острее всего это ощущает малый и средний бизнес, который мог бы стать драйвером расширения несырьевого экспорта, но фактически имеет ограниченный доступ к финансированию, экспортной инфраструктуре и инструментам выхода на внешние рынки. Это одна из ключевых структурных проблем, которая сдерживает повышение экономической сложности экономики страны", — пояснил Виталий Ким.

В результате, констатировал он, возникает системная проблема - инструменты существуют, но не работают как целостная экосистема. И именно поэтому ключевая задача сегодня - не создавать новые институты, а собрать существующие механизмы в единую экспортную экосистему.

"Бизнесу нужен не набор опций, а понятный и последовательный маршрут — финансирование, страхование рисков, поддержка выхода на рынки, технологическая адаптация продукта, юридическое сопровождение и доступ к инфраструктуре. Без этого расширение несырьевого экспорта будет оставаться точечным, а не системным", — подчеркнул чиновник.

Отдельный акцент, уверен глава ОВА, должен быть на поддержке именно продукции с высокой добавленной стоимостью. Государство должно стимулировать не только рост объемов экспорта, а изменение его структуры — через поддержку модернизации производств, частичную компенсацию капитальных инвестиций в новое оборудование и технологии, компенсацию расходов выхода на новые рынки, развитие экспортного кредитования, страхование рисков и использование государственных гарантий, а также инструментов финансирования иностранных покупателей украинской продукции.

"В то же время в случае Украины этот вопрос выходит далеко за пределы экономики — речь идет о безопасности. В современной войне технологическая база экономики непосредственно определяет способность государства действовать — от производства вооружения до поддержки сложных инфраструктурных систем. Именно поэтому формирование экономики с высокой добавленной стоимостью обеспечит не только рост, а нашу технологическую независимость", — подчеркнул Виталий Ким.

