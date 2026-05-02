Ким: Правила для бизнеса должны быть неизменными 5-10 лет

Ким: Правила для бизнеса должны быть неизменными 5-10 лет

Дата публикации 2 мая 2026 12:44
Виталий Ким. Фото: t.me/apmg_ua

Правила для работы бизнеса должны быть неизменными 5-10 лет независимо от политических циклов, и именно над такой системой сейчас идет работа.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отдельно подчеркнув, что единственным путем к экономическому прорыву Украины является реиндустриализация.

"Прежде всего бизнесу нужны правила, которые не будут меняться хотя бы лет 5-10. Одна из главных проблем, это то, что политики приходят на 5 лет, и все меряют свою работу благосклонностью избирателей. Но системные проекты, социальную инженерию невозможно воплотить за 5 лет. Надо утвердить стратегию и по ней двигаться. На данный момент я могу гарантировать бизнесу благодаря пониманию и вниманию со стороны центральной власти, что у них будут стабильные правила. Но мы как раз пытаемся создать стабильную систему для того, чтобы бизнес мог зайти, работать. Меня уволят, выборы пройдут, а это будет работать. Эти правила должны быть выгодными государству и бизнесу. Поэтому как раз в Ассоциации прифронтовых городов и громад вместе мы над этим работаем и, благодаря правительству, нас сейчас слышат", — подчеркнул Ким.

По его мнению, для активного привлечения инвестиций в послевоенное восстановление достаточно тех преференций, которые предоставляет закон об инвестициях для значительных инвестиций(от 12 млн): освобождение от пошлины на импорт оборудования, налоговые льготы за создание рабочих мест и тому подобное.

Он добавил, что изучал опыт 23 стран, которые смогли сделать прорыв, примерно с 1970-го по 2015-й год, это и страны Южной Америки, и Азии, искал в них общее. И убедился, что аграрный сектор, удельный вес которого в ВВП не более 5-7%, не может быть той отраслью, которая поднимет экономику Украины.

"Это возможно только благодаря наращиванию производства. И есть разные пути, и разные примеры. Пример Японии, начала 20-го столетия. ФРГ, после Второй Мировой войны. Той же Южной Кореи. Но единственный вариант — реиндустриализация. Причем не только восстановление того, что мы потеряли с 91-го года — легкой, тяжелой промышленности. Этого недостаточно для рывка. Даже учитывая производственные и образовательные традиции региона. Нужна качественно новая Стратегия. На самом деле даже при благоприятных условиях надо минимум 10-15 лет, чтобы достичь двузначных цифр прироста ВВП. Это путь не быстрый, не легкий, но возможный, и его уже надо начинать", — призвал Виталий Ким.

Как писали Новини.LIVE, Виталий Ким подчеркнул важность уделения особого внимания социально уязвимым группам населения при подготовке к новому отопительному сезону.

Ранее глава Николаевской ОВА заявлял, что для экономического роста Украины ключевым является повышение технологического уровня экспорта и расширение структуры.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
