Лукашук заявив про релокацію низки підприємств на Дніпропетровщину

Микола Лукашук. Фото: кадр з відео

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що Дніпропетровщина стала одним із регіонів, який прийняв релокований бізнес. Саме сюди переїхала низка підприємств з Донецької та Луганської областей.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

Реклама

Читайте також:

Релокація бізнесу на Дніпропетровщину

За словами Лукашука, після повномасштабного вторгнення багато підприємств були змушені переїжджати. На Дніпропетровщину релокувалася значна частина бізнесу з Донеччини та Луганщини.

Лукашук додав, що деякі підприємства переїхали на західну частину України. Однак, за словами посадовця, там не завжди є необхідні умови для повноцінного продовження діяльності.

"У західній частині держави є декілька проблем. Не вистачає екологічної ємкості, немає води. Я маю на увазі великої води. Друге, не вистачає інфраструктури, енергетики. І третє, не вистачає робочих рук", — зазначив Лукашук.

Обстріли Дніпропетровщини та ситуація на лінії фронту

У вівторок, 17 березня, російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів постраждали дві людини. Зруйновані приватні будинки.

Водночас ЗСУ на Дніпропетровщині змогли змінити ситуацію на фронті на користь Сил оборони, заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. В регіоні тривають контрнаступальні дії.

Раніше у Генштабі заявляли, що українські військові звільнили вже майже всю територію Дніпропетровщини. За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майора Олександра Комаренка, залишилося зачистити деякі населені пункти.