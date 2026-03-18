Лукашук заявил о релокации ряда предприятий на Днепропетровщину

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что Днепропетровщина стала одним из регионов, который принял релоцированный бизнес. Именно сюда переехал ряд предприятий из Донецкой и Луганской областей.

Релокация бизнеса на Днепропетровщину

По словам Лукашука, после полномасштабного вторжения многие предприятия были вынуждены переезжать. На Днепропетровщину релоцировалась значительная часть бизнеса из Донецкой и Луганской областей.

Лукашук добавил, что некоторые предприятия переехали на западную часть Украины. Однако, по словам чиновника, там не всегда есть необходимые условия для полноценного продолжения деятельности.

"В западной части государства есть несколько проблем. Не хватает экологической емкости, нет воды. Я имею в виду большой воды. Второе, не хватает инфраструктуры, энергетики. И третье, не хватает рабочих рук", — отметил Лукашук.

Обстрелы Днепропетровщины и ситуация на линии фронта

Во вторник, 17 марта, российские оккупанты атаковали три района Днепропетровской области. В результате ударов пострадали два человека. Разрушены частные дома.

В то же время ВСУ на Днепропетровщине смогли изменить ситуацию на фронте в пользу Сил обороны, заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. В регионе продолжаются контрнаступательные действия.

Ранее в Генштабе заявляли, что украинские военные освободили уже почти всю территорию Днепропетровщины. По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майора Александра Комаренко, осталось зачистить некоторые населенные пункты.