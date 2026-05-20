Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені

Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 08:24
Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені
Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 20 травня російські окупанти ракетами, дронами та артилерією атакували Дніпро та Дніпропетровську область. У місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару загинуло двоє цивільних, ще щонайменше шестеро зазнали поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Атака РФ на Дніпро 20 травня
Пожежа внаслідок удару РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атака РФ на Дніпро: загинули цивільні

Сьогодні вночі, 20 травня, російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Пошкоджено житлові будинки та підприємства.

У Дніпрі через нічний обстріл загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. За даними місцевої влади, окупанти атакували два райони області із застосуванням ракет, дронів і артилерії.

У місті пошкоджено продуктовий склад, приватні будинки та автомобілі. У лікарнях перебувають четверо постраждалих у стані середньої та важкої тяжкості, ще одна людина лікується амбулаторно.

Читайте також:

Також під удар РФ потрапила Петриківська громада Дніпровського району, де пошкоджено одне з підприємств.

Окрім цього, на Нікопольщині обстрілів зазнали райцентр і кілька громад. Там пошкоджено підприємство, житлові будинки та автомобілі.

null
Скриншот повідомлення Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 травня російські війська атакували Сумську область ударними безпілотниками, цілеспрямовано вдаривши по житлових районах Конотопської та Шосткинської громад. У Конотопі дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого є поранені та під завалами можуть залишатися люди. Рятувальники проводять евакуацію мешканців і розбір зруйнованих конструкцій, кількість постраждалих уточнюється.

Новини.LIVE також повідомляли, що 19 травня окупанти атакували газову інфраструктуру на Чернігівщині ударними безпілотниками. Під удар потрапили кілька виробничих об’єктів групи "Нафтогаз", що спричинило пошкодження обладнання.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації