Росіяни атакували Дніпро: є загиблі та поранені

Наслідки атаки РФ на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 20 травня російські окупанти ракетами, дронами та артилерією атакували Дніпро та Дніпропетровську область. У місті лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару загинуло двоє цивільних, ще щонайменше шестеро зазнали поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Пожежа внаслідок удару РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атака РФ на Дніпро: загинули цивільні

Сьогодні вночі, 20 травня, російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру та області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Пошкоджено житлові будинки та підприємства.

У Дніпрі через нічний обстріл загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. За даними місцевої влади, окупанти атакували два райони області із застосуванням ракет, дронів і артилерії.

У місті пошкоджено продуктовий склад, приватні будинки та автомобілі. У лікарнях перебувають четверо постраждалих у стані середньої та важкої тяжкості, ще одна людина лікується амбулаторно.

Читайте також:

Також під удар РФ потрапила Петриківська громада Дніпровського району, де пошкоджено одне з підприємств.

Окрім цього, на Нікопольщині обстрілів зазнали райцентр і кілька громад. Там пошкоджено підприємство, житлові будинки та автомобілі.

Скриншот повідомлення Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 травня російські війська атакували Сумську область ударними безпілотниками, цілеспрямовано вдаривши по житлових районах Конотопської та Шосткинської громад. У Конотопі дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого є поранені та під завалами можуть залишатися люди. Рятувальники проводять евакуацію мешканців і розбір зруйнованих конструкцій, кількість постраждалих уточнюється.

Новини.LIVE також повідомляли, що 19 травня окупанти атакували газову інфраструктуру на Чернігівщині ударними безпілотниками. Під удар потрапили кілька виробничих об’єктів групи "Нафтогаз", що спричинило пошкодження обладнання.