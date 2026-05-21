Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені

РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 17:30
РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені
Наслідки удару по будинку в Дніпрі. Фото: ОВА

Російські війська 21 травня завдали удару по Дніпру. В місті пошкоджені два багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки травмовано щонайменше п'ятьох людей.

Про це поідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Реклама

Удар по Дніпру 21 травня

Оновлено 17:30. Ганжа повідомив, що кількість поранених у Дніпрі зросла до 11. Серед них — 13-річний хлопчик, якого доставили до лікарні. Також госпіталізували сімох дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих на амтбулаторному лікуванні. 

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", — розповів Ганжа.

Реклама
null
Наслідки удару по Дніпру. Фото: ОВА
null
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів. Фото: ОВА
null
Наслідки удару по будинку в Дніпрі. Фото: ОВА

За його словами, наразі відомо, що через ворожу атаку п'ятеро людей дістали поранень. Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Читайте також:
Реклама

Як писали Новини.LIVE, 20 травня росіяни завдали комбінованого удару по Дніпрі та області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також пошкоджені житлові будинки. 

Того ж дня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Конотопі на Сумщині. Рятувальники розбирали завали, під якими були люди. Відомо про щонайменше шістьох постраждалих. 

Дніпро обстріли будинок
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації