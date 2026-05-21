РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені
Російські війська 21 травня завдали удару по Дніпру. В місті пошкоджені два багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки травмовано щонайменше п'ятьох людей.
Про це поідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Оновлено 17:30. Ганжа повідомив, що кількість поранених у Дніпрі зросла до 11. Серед них — 13-річний хлопчик, якого доставили до лікарні. Також госпіталізували сімох дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих на амтбулаторному лікуванні.
"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", — розповів Ганжа.
За його словами, наразі відомо, що через ворожу атаку п'ятеро людей дістали поранень. Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Як писали Новини.LIVE, 20 травня росіяни завдали комбінованого удару по Дніпрі та області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також пошкоджені житлові будинки.
Того ж дня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Конотопі на Сумщині. Рятувальники розбирали завали, під якими були люди. Відомо про щонайменше шістьох постраждалих.