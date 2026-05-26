Головна Новини дня РФ вдарила по складу гумдопомоги у Дніпрі: Сибіга звернувся до ООН

Дата публікації: 26 травня 2026 19:29
Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Російська ракета "Іскандер" 25 травня вдарила по складу Всесвітньої продовольчої програми у Дніпрі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував та звернувся до Організації Обʼєднаних Націй.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у вівторок, 26 травня, передає Новини.LIVE.

Російський удар по складу гумдопомоги у Дніпрі

"Попри нещодавні обговорення в Раді Безпеки ООН та неодноразові заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує свої варварські напади на гуманітарних працівників та об’єкти", — наголосив Сибіга.

Російський удар по складу гуманітарної допомоги у Дніпрі 25 травня
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: x.com/andrii_sybiha

Він повідомив, що внаслідок російського удару ніхто не постраждав, але гуманітарна допомога на суму понад 1,4 мільйона доларів, призначена для 130 000 людей, була повністю знищена

Міністр заявив, що цей напад є ще одним свідченням справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також нехтування фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права.

Читайте також:

"Я закликаю Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі наявні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці безрозсудні напади на гуманітарні операції", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 21 травня російські окупанти атакували Дніпро та пошкодили дві багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу поранення отримали пʼятеро людей.

А у ніч проти 20 травня Росія били по Дніпру ракетами, дронами та артилерією. Відомо про двох загиблих та шістьох травмованих.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
